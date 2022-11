Senegal echa a Qatar de su Mundial

Qatar cumple con los pronósticos y se convierte en la primera selección eliminada del Mundial 2022. En la segunda jornada se ha despedido la anfitriona de sus opciones de estar en octavos de final, dejando patente que aún le queda muy lejos el fútbol de primer nivel, pese a su mejora respecto al debut. Senegal se impuso por 1-3 y depende de sí misma para meterse en los octavos de final, después de caer en su estreno ante Holanda.

En la primera parte, Mateu Lahoz, árbitro del encuentro, se equivocó al no señalar un claro penalti favorable a Qatar. Ni Hernández Hernández, ni De Burgos Bengoetxea –en el VAR– le avisaron para que rectificara. Minutos después, Senegal consiguió adelantarse con un gol de Boulaye Dia, que se aprovechó de un error garrafal del Khoukhi al regalarle el balón en un despeje fallido.

Tras el descanso, volvieron a golpear los africanos. A la salida de un córner Diedhiou se anticipaba a su marcador en el primer palo y, con un remate de cabeza más que complicado, daba más tranquilidad en el marcador a Senegal. Recortó Qatar distancias por medio de Muntari, pero Dieng alivió el sufrimiento final poniendo el 1-3 definitivo.

Así jugó Qatar

Presentó tres cambios la selección local en el once. Pocos para los que se preveían, después de la pésima imagen que dejaron en el partido inaugural de su Mundial. Lo más destacado estaba en la portería, donde Al Sheeb dejaba su puesto a Basham. No era para menos, después de el recital de cantadas que ofreció ante Ecuador. El español Félix Sánchez, seleccionador de Qatar, no varió su dibujo, con un 5-3-2. No fue suficiente para contener a Senegal, pese a que también dispusieron de ocasiones para hacer gol.

Así jugó Senegal

Dos cambios presentó Senegal, que buscaba su primera victoria. Mantuvo a Boulaye Dia en ataque –la estrella del equipo en ausencia de Mané– e introdujo a Diedhiou. A Aliou Cissé, seleccionador de los Leones de Teranga, no le pudo salir mejor la apuesta, puesto que los dos futbolistas hicieron los dos primeros goles del partido.

MVP: Boulaye Dia

El ex jugador del Villarreal abrió la lata de la selección senegalesa. No dudó en aprovecharse de un error de la defensa qatarí para batir al portero Barsham. Un gol al borde del descanso que encarrilaba la victoria de los campeones de África y que mantenía el sueño de alcanzar los octavos de final del Mundial.