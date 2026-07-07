Roberto Martínez y su creencia en la numerología le juegan una mala pasada contra España: «El 6…»

La superstición jugó su propio partido en el Mundial. España y Portugal se vieron las caras en un duelo de alta tensión. En una comparecencia previa al choque, Roberto Martínez no escondió el motivo de su buen pálpito: «Creo firmemente en la numerología y en que el número 6 trae buena suerte. En 2016 ganamos la Eurocopa; 1966 fue nuestro mejor resultado en el Mundial y en 2006 llegamos a semifinales».

Finalmente, La Roja consiguió romper el 0-0 en el tiempo añadido, curiosamente con seis minutos de añadido. El entrenador conoció la cara B de su corazonada, ya que Mikel Merino, quien porta el dorsal seis, se convirtió en el verdugo de los lusos tras batir a Diogo Costa. La salida del centrocampista revolucionó por completo los últimos minutos del partido, donde recordó todo lo que puede aportar con su olfato goleador.

Pese a tratarse de un dato puramente anecdótico, la casualidad es indudablemente llamativa. Portugal no ha sido la única en aferrarse a este tipo de estadísticas. En el caso de España, los más supersticiosos también recordaron el 2010, donde no se consiguió la victoria en el primer partido del Mundial, algo que ayudó a digerir mejor el empate frente a Cavo Verde en esta edición.

El juego de los de Luis de la Fuente se impuso en un encuentro donde parecía que los mediocentros no terminaban de encontrar su mejor versión. El partido cambió de forma radical tras la lesión de Nuno Mendes. Los lusos tuvieron más problemas para frenar los ataques por la banda derecha sin el lateral del PSG.

Cristiano Ronaldo dice adiós al Mundial

El número siete sabía que podía ser su última aparición en el campeonato, pero también se mostró optimista durante la previa del partido, donde recordó sus buenas actuaciones frente a España. Sin embargo, el delantero no tuvo demasiadas ocasiones para ser protagonista, lo que refuerza el gran estado de forma de la pareja Laporte-Cubarsí y el resto de la defensa española. Tras el pitido final, Ronaldo se mostró bastante serio y reflexivo, pero no perdió las formas y felicitó deportivamente a sus rivales, también a Lamine Yamal con un abrazo que ya ha dado la vuelta al mundo.

La edad no perdona, aunque el veterano ha demostrado que puede competir al máximo nivel con más de 40 años. No obstante, el portugués fue muy claro respecto a su futuro y confirmó que no jugará más Mundiales. La Roja le ha quitado el sueño de conquistar la competición en dos ocasiones, ya que también les eliminaron en los octavos de final del 2010.

España no tiene mucho tiempo para celebrar, ya que el partido frente a Bélgica está a la vuelta de la esquina. Luis de la Fuente tendrá que preparar el choque ante una selección que resucitó ante Senegal y viene de ganar a Estados Unidos contundentemente. El seleccionador fue clave en la victoria ante Portugal, con la salida de Mikel Merino y Ferrán Torres, que se encargó de darle la asistencia al centrocampista del Arsenal. La presencia de Thibaut Courtois en portería será uno de los mayores retos para el ataque español.