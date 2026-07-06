¿En qué afecta al Mundial que Bélgica haya impugnado su partido contra Estados Unidos por el indulto a Balogun?

El indulto de la FIFA a Folarin Balogun es el lío del Mundial 2026. El pasado domingo conocíamos que el organismo que preside Gianni Infantino y que organiza el torneo había indultado al delantero de la selección estadounidense tras ser expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina. No es que se le retirase la tarjeta roja directa, sino que la sanción quedaba suspendida durante un año.

Un caso insólito que, con toda razón, ha enfadado enormemente a la Real Federación Belga de Fútbol, puesto que Bélgica, el próximo rival de Estados Unidos en la madrugada de este martes (2:00 horas), tendrá que hacer frente a un Balogun que lleva tres goles en el Mundial. Una decisión que consideran totalmente injusta y que altera la pureza del partido.

Tal ha sido el descontento en Bélgica que este lunes, horas antes de enfrentarse a Estados Unidos en Seattle, ha impugnado el partido de octavos de final. ¿En qué afecta esta decisión de la RFBF? Pues, a efectos prácticos, teniendo en cuenta también el trato entre la FIFA y el presidente del país anfitrión, Donald Trump, no ocurrirá nada. El choque se disputará con total normalidad y Mauricio Pochettino podrá alinear a Balogun.

Eso sí, la Federación Belga asegura que emprenderá «todo tipo de acciones» en caso de que el seleccionador estadounidense finalmente incluya al delantero del Mónaco. Como decimos, el indulto a Balogun es el escándalo del Mundial, uno que ha hecho reaccionar incluso al organismo que rige el fútbol europeo, UEFA.

Una impugnación sin consecuencias

Mediante un comunicado, el ente presidido por Aleksander Ceferin afirma que FIFA «ha traspasado una línea roja» congelando la sanción de un jugador que cuenta con el añadido de pertenecer al país anfitrión, Estados Unidos. La norma es muy clara: «Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amarilla), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales».

En este caso, al ubicarse en el contexto que contamos, no ocurrirá nada. El partido está impugnado por Bélgica, pero los de Rudi García no dejarán de jugarlo, pero su Federación no se ha quedado de brazos cruzados: «Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles».