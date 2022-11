Qatar impresiona al mundo con su puesta en escena

Ya no hay vuelta atrás. El Mundial de Qatar comenzó este domingo en el estadio de Al-Bayt con la presencia de toda la gente guapa del mundo del fútbol. Infantino presidió una ceremonia de inauguración con múltiples ex campeones del mundo como Iker Casillas o Andrés Iniesta e incluso el Emir del país. OKDIARIO estuvo presente en un Qatar-Ecuador que no pasará a la posteridad por lo futbolístico, pero sí por el hito que supuso.

Tras dos horas de traslado prácticamente en procesión, llegamos a un estadio Al-Bayt que destaca por guardar el aspecto de una clásica jaima qatarí. El coliseo está decorado con todos y cada uno de los detalles característicos incluido un interior que está completamente forrado con los colores rojos.

En los aledaños del estadio encontramos un control que ni en los aeropuertos es tan completo para todos los espectadores. A aquellos que vayan a viajar a cualquier partido de la selección española para este Mundial les recomendamos que vayan con muchísima antelación y que se armen de paciencia porque es un proceso que puede llegar a ser lento. La seguridad, en este lado del mundo, es lo más importante.

Después de superar el control nos encontramos con unos aledaños completamente atípicos. Pese a rodearnos el desierto, en las inmediaciones del estadio encontramos césped en perfectas condiciones para la práctica del fútbol y hasta un camino que lleva por carretera a cualquier autoridad hasta el palco presidencial sin necesidad de andar.

Antes de entrar en el estadio, la sala de prensa nos acoge con muchos puestos de prensa, pero pocos o ningún regalo. La gente tenía expectativa de que este Mundial fuese muy generoso en ese aspecto, algo que las cámaras de OKDIARIO han podido descubrir que no es lujo todo lo que reluce. El torneo ya ha arrancado y como cada día seguiremos trayendo un punto de vista diferente desde Catando el Mundial.