Pedro Porro: «Es un privilegio jugar con Lamine Yamal»

Pedro Porro acudió a la zona mixta que organiza la Federación Española de Fútbol en la previa del encuentro que enfrentará a España y Uruguay en Guadalajara. El combinado nacional se entrenó en el Sports Arena antes del que será el último partido de la fase de grupos del Mundial. El lateral derecho apunta a repetir titularidad.

«Acabamos de llegar, pero anoche comimos tacos. Yo no los he probado. A ver si estos días los pruebo», comenzó señalando el lateral español sobre la llegada del equipo a Guadalajara.

«Afronto la titularidad como el día a día. Con mucho trabajo. Estoy preparado para todo. En el primer partido le tocó a Marcos y en el segundo a mí», dijo Pedro Porro ante los medios de comunicación.

Pedro Porro también habló sobre lo que significa para él compartir banda con Lamine Yamal: «¿Tú crees que me condiciona? No. Es un privilegio jugar con él. Estar concentrado en lo que me toca hacer. Simplemente tengo que hacer las cosas como las vengo haciendo. Cuando hay un jugador como Lamine, simplemente hay que hacer las cosas como toca. Hay muy buen feeling con él. Eso va a ser bueno para el país».

«Presión ninguna. Venimos haciendo las cosas muy bien. Hay que fortalecer lo bueno. Nosotros hacemos nuestro trabajo», dijo el jugador del Tottenham.

«Hay muchos partidos en los que no irá bien, pero desde que llegó Luis, el equipo está muy bien. No me gusta hablar con los rivales. Solo juego al fútbol, que es lo que más me divierte», concluyó Pedro Porro en la previa del España-Uruguay.