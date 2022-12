Pedri: «Hemos tenido la suerte de que ha ganado Alemania»

Pedri atendió a la prensa al término del España-Japón, en el que la Selección estuvo al borde de la eliminación, aunque al final acabó siendo segunda de grupo, tras los nipones. No fue el mejor partido de los de Luis Enrique, pero la victoria de Alemania y la goleada en el debut ante Costa Rica metió al equipo en los octavos de final, donde espera Marruecos. El jugador del Barça analizó el encuentro, así como cada una de las situaciones que se dieron en él.

Sufrimiento

«Esos 10 o 12 minutos en los que hemos estado fuera era una sensación de agobio pero queríamos ayudar y animar a los compañeros para hacer el empate».

Marruecos

«Tenemos otra oportunidad, ir con todo y los partidos son a vida o muerte. Tenemos que ganarlos todos si queremos estar en la final».

Minutos eliminados

«Lo iban poniendo en el videomarcador y sabíamos que estábamos fuera. Había que animar a los compañeros para intentar meter un gol que no ha llegado, aunque hemos tenido la suerte de que ha ganado Alemania».

Conclusiones

«Mañana veremos el vídeo y veremos qué hay que mejorar. Nos ha faltado mucho ritmo de balón y no hemos encontrado al hombre libre»

«No lo he visto repetido, no me he fiado mucho. Estábamos pendientes de coger el balón y marcar un gol que nos hiciera empatar y ser primeros de grupo».

Golpe moral

«La moral hay que dejarla atrás. Tenemos que salir con todo en octavos y queremos ir con todo contra Marruecos».

Evitar cruces

«No lo hemos mirado. Mirábamos ganar todos los partidos y salir reforzados de la fase de grupos. Ahora a por Marruecos».