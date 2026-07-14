Palabra de abuela: «Lamine Yamal no es de Marruecos. Nació aquí y se educó aquí, mi hijo Mounir no le obligó a hacer nada»

En Marruecos todavía escuece que Lamine Yamal en su día eligiera representar a la selección española. La decisión que tomó en noviembre de 2023, cuando jugó su cuarto partido con España, le dio la nacionalidad y eso fue algo que escoció mucho en tierras marroquíes, pues fueron muchos los intentos de convencerle de que su sitio estaba con ellos. Hace unos días, en pleno Mundial, la Federación marroquí cargó contra el joven extremo, que prefiere no entrar en ese juego y responder. Pero la que sí ha hablado es su abuela paterna.

En una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3, la mujer fue tajante al defender la decisión del joven futbolista del Barcelona. Según explica, Lamine Yamal nació y se educó en España, por lo que no puede considerarse marroquí pese a sus raíces familiares. La abuela también quiso dejar claro que su hijo, Mounir Nasraoui, padre del jugador, nunca presionó al futbolista para que eligiera una selección u otra, sino que la decisión fue exclusivamente suya.

«Este niño no es de Marruecos. Él nació aquí y se educó aquí. Mi hijo Mounir no le obligó a hacer nada. Jugó en Marruecos, en Francia, en España… donde quiso», asegura la abuela, que es una figura fundamental en la vida y la carrera del joven futbolista. «Siempre he jugado con España, desde la Sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda», aseguraba el deportista hace unos años tras convertirse en internacional absoluto con La Roja.

El ataque de Marruecos a Lamine Yamal

Sobre ello volvió a hablar hace unos días el presidente de la FMF, Fouzi Lekjaa. A pesar de que su país estaba a un par de días de unos cuartos históricos contra Francia, prefirió lanzar un nuevo dardo a Lamine Yamal por el simple hecho de elegir a España como el país que quería representar. «Respetamos la decisión de Jamel; nunca la cuestionamos. Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Jamel ni hacia su familia, quienes, según tengo entendido, suelen venir a pasar sus vacaciones, especialmente a las provincias del norte, su tierra natal. Siempre serán bienvenidos», arrancó.

Lo que pocos imaginaban es que después iba a darle un palo a Lamine por no haberse dejado guiar por sus raíces marroquíes: «Lamine Jamel. No conozco a ningún español que se llame Jamel», comentó. Un dardo en referencia a su nombre completo, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, pero optó por llevar solo sus dos nombres de pila impresos en su camiseta, tanto con el Barcelona como España.

«Nunca, al elegir jugadores, hemos sopesado la frustración frente al orgullo. Para nosotros, se trata de fútbol, ​​de la universalidad del fútbol. Jugar para un equipo con una nacionalidad administrativa, con la posibilidad de elegir, no cambiará en absoluto nuestros lazos con el país. Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España», concluyó.