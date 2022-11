Todo sobre la compañera de Luis Enrique en el Mundial de Qatar

Nuria no ha llamado la atención en el Mundial de Qatar. La joven lleva meses siendo la comidilla de todos cuando la selección española juega algún partido. ¿Quién es la mujer rubia que está junto a Luis Enrique? En todos los encuentros siempre las cámaras le dedican varios segundos y quienes no la conocen se sienten intrigados por saber cómo se llama, qué cargo desempeña, etc. Se trata de Nuria Martínez Navas, delegada o team manager de España.

El pasado mes de octubre, ya hace prácticamente un año, Nuria Martínez se estrenaba como la delegada de la selección española de fútbol. Durante varios meses, antes de asumir el cargo, estuvo trabajando junto a Silvia Dorschnerova para comprender cuáles serían sus responsabilidades y poder realizarlas cuando la veterana delegada dejara el combinado nacional después de más de 30 años con la Selección.

¿Quién es Nuria Martínez?

En octubre de 2021 Nuria Martínez asumió el cargo y comenzó a ejercer de delegada de la selección española, estando siempre en el banquillo junto a Luis Enrique y siendo la responsable, entre otras cosas, de comunicarle al cuarto árbitro los cambios que el técnico asturiano vaya a hacer durante los transcursos de los partidos.

Es por ello que desde las semifinales de la última edición de la Nations League es habitual ver a Nuria Martínez en el banquillo de la selección española. Desde ese momento lo más normal es verla por televisión en varias ocasiones durante las retransmisiones, ya sea cuando suena el himno, sentada en el banquillo o hablando con el cuarto árbitro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Martínez Navas (@nuriamtnenavas)

Es por ello que al convertirse en una fija ya al lado de Luis Enrique y su cuerpo técnico los aficionados españoles se pregunten quién es y qué funciones tiene en el combinado nacional español. Poco a poco la hinchada española se ha ido acostumbrando a su presencia y cada vez se va conociendo más a una Nuria Martínez que tiene una larga trayectoria profesional relacionada con el deporte.

Antes de ser la delgada o team manager de la selección española de fútbol Nuria Martínez ha ostentado varios cargos importantes. Fue responsable de relaciones institucionales del Atlético de Madrid, también fue una de las responsables de poner en marcha el departamento femenino en la AFE en la época de Luis Rubiales y ejerció como la directora de gabinete de la presidencia de la Federación Española de Baloncesto.