Nueva tragedia en Qatar: fallece otro periodista durante el Mundial

Nueva tragedia en el Mundial de Qatar. Pocos días después de conocerse el fallecimiento del periodista Grant Wahl mientras cubría el partido entre Argentina y Holanda en el Estadio Lusail, se ha conocido la noticia del fallecimiento de otro periodista, Khalid al-Misslam, de la televisión qatarí Al Kass.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022