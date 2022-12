Las desgarradoras palabras del periodista fallecido en el Mundial en su último podcast

El mundo del fútbol está consternado tras conocerse el repentino fallecimiento del periodista estadounidense Grant Wahl, de 48 años, que sufrió un ataque al corazón durante la prórroga del partido entre Argentina y Holanda del Mundial de Qatar. El comunicador ya había advertido en su podcast que no estaba bien, pero nadie se podía esperar que todo acabara en una tragedia así.

Wahl estaba cubriendo su octavo Mundial en Qatar, donde días atrás llegó a visitar una clínica médica: «Mi cuerpo finalmente se derrumbó. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso. Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más severo en el cuerpo, pude sentir que la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión e incomodidad».

«No tenía Covid (me hago pruebas regularmente aquí), pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos de alta resistencia , y ya me siento un poco mejor solo unas horas después. Pero aún así no estoy bien», dijo el pasado lunes.

«Estaré listo para el viernes»

El jueves, un día antes de su fallecimiento, dijo lo siguiente: «Básicamente cancelé todo lo que tenía este jueves, eché una siesta y estoy un poco mejor aunque probablemente mi voz pueda decir que no estoy al 100 por cien. Lo único que me sorprende en realidad es que no hay tanto COVID aquí. Pensé que podría haber un problema real con eso. Realmente no estamos viendo casos de COVID. Solo estamos viendo mucha enfermedad general, tos, resfriados… Pero voy a estar listo para el viernes».

Una trágica muerte que su hermano Eric cree que no ha sido natural: «Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoiris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda».