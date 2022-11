Las notas de España contra Costa Rica: Pedri dirige la sinfonía de España

España goleó a Costa Rica en su debut en el Mundial de Qatar. El combinado nacional dio un recital de fútbol y presentó su candidatura. Hasta el momento, ninguna selección ha sido mejor que la de Luis Enrique. Pedri derrochó talento, mientras que los delanteros ya pudieron celebrar. Partidazo de un equipo que lo quiere todo.

Unai Simón – SIN CALIFICAR

No había duda de que el meta vasco iba a ser el portero de España en este Mundial. No tuvo trabajo en los 90 minutos. Posiblemente, uno de los partidos más cómodos que se recuerdan para el jugador del Athletic. No se le puede poner nota.

César Azpilicueta – BIEN

Una de las dudas del once estaba en el lateral derecho. Carvajal había sufrido un resfriado en los días previos y Luis Enrique se decantó por Azpilicueta. Con el paso de los minutos y viendo que Costa Rica era incapaz de generar peligro, el navarro se fue animando para subir al ataque. Completó un buen encuentro.

Rodri Hernández – NOTABLE

OKDIARIO ya contó que a Luis Enrique le gustaba mucho en el centro de la defensa y en el debut fue donde jugó. Formó pareja con su compañero de equipo Laporte. Fue al suelo en un corte limpio y perfecto en la primera mitad. Gran partido el suyo.

Laporte – NOTABLE

El jefe de la defensa española. Tuvo poco trabajo, pero lo que tuvo lo resolvió a la perfección. Además, se entendió muy bien con Rodri.

Jordi Alba – SOBRESALIENTE

Titular en el lateral izquierdo. Comenzó el partido sumándose mucho al ataque. Vio mejor que nadie a Asensio en el segundo gol de España. Como atrás no tenía trabajo, siguió siendo un delantero más y antes de la media hora pisó área para sufrir un claro penalti que transformó Ferra. Fue sustituido por Balde.

Busquets – NOTABLE

El capitán no se podía perder el debut. El amo y señor del centro del campo. España jugó a lo que él quiso y esto siempre suele ser sinónimo de éxito. Combinó mucho y bien con Gavi, Jordi Alba y Rodri.

Gavi – SOBRESALIENTE

Desde aquella noche en San Siro contra Italia ha sido capital en la Selección. Dio el pase a Dani Olmo en el primer gol del equipo nacional. Demostró un despliegue físico y de intensidad asombroso. Dio el pase a Ferran Torres en el cuarto gol del combinado nacional. Puso la guinda a su partido con una volea que significaba el quinto gol de España.

Pedri – SOBRESALIENTE

Derrochó calidad desde el primer minuto. Nada más comenzar dio un balón a Olmo que cerca estuvo de acabar en gol. Luego, repitió con otro pase a Asensio, pero su disparo se marchó por poco. Y ante del descanso volvió a combinar con el balear para rozar el cuarto. Tras dejar su sello en el Mundial, fue sustituido por Carlo Soler.

Ferran Torres – SOBRESALIENTE

Comenzó el partido en la banda derecha, pero con el paso de los minutos fue intercambiando su posición de Marco Asensio. Fue el encargado de transformar el penalti que hicieron a Jordi Alba para hacer el tercer gol de España. Al comienzo de la segunda mitad, hizo el cuarto tras pelear un balón dentro del área. Luis Enrique le dio descanso al quitarle por Morata.

Dani Olmo – SOBRESALIENTE

Fue el dueño de la banda izquierda. Nada más empezar el partido tuvo una buena oportunidad de hacer gol tras un pase de Pedri, pero su disparo se machó por poco. No falló después, cuando sí aprovechó una buena asistencia para batir a Keylor Navas. Dejó un sinfín de recursos llenos de clase. Un jugón.

Marco Asensio – SOBRESALIENTE

El ’10’ de España. Debutó en este Mundial como falso nueve. Rozó el gol al poco de empezar el duelo con un disparo raso que se marchó rozando el palo. En el segundo no perdonó. Disparo raso y gol para España. Antes del descanso rozó su segundo gol y el cuarto de la Selección, pero su disparo se marchó desviado. Nada más empezar la segunda mitad volvió a probar suerte con un disparo que se marchó por arriba. Luis Enrique le dio un respiro cuando fue sustituido por Nico Williams.

Morata – BIEN

Entró por Ferran Torres en el minuto 56. La primera que tuvo terminó en nada. En la segunda, su disparo se marchó rozando el palo. En la tercera tampoco pudo definir, pero sí terminó poniendo un gran balón a Gavi que el jugador del Barcelona hizo bueno con un golazo. Y no se pudo ir sin su gol. Con un disparo raso terminó por hacer un siete a Costa Rica

Carlos Soler – BIEN

Saltó al campo en lugar de Pedri. Sufrió una entrada muy fuerte de Francisco Calvo. Estuvo más listo que nadie para hacer el sexto gol de España.

Balde – BIEN

El último en llegar debutó con la selección española absoluta en todo un Mundial. Luis Enrique le dio entrada por Jordi Alba pasada la hora de encuentro. Demostró su poderío con una arrancada que propició el quinto gol de Gavi.

Koke – APROBADO

El jugador del Atlético de Madrid saltó al campo para dar descanso a Busquets. Mantuvo el orden en el equipo español.

Nico Williams – BIEN

Entró por Asensio antes del minuto 70. Aportó piernas y peligro. De un pase suyo nació el gol de Carlos Soler.

Luis Enrique – SOBRESALIENTE

El líder de España. Sorprendió en el primer once sentando a Morata y apostando por Rodri de central. Tampoco puso a Carvajal que ha tenido que superar un resfriado, y jugó con Asensio de falso nueve. El resultado fue un recital de un equipo que ha entendido a la perfección su idea. Pudo hasta dosificar futbolistas.