Nico Williams sufre una lesión muscular y Yeremy Pino evita la fractura

España ya conoce el alcance de las lesiones con las que regresó de Guadalajara tras la durísima batalla frente a Uruguay. La peor noticia afecta a Nico Williams. El extremo del Athletic sufre una lesión muscular en el aductor derecho como consecuencia del fuerte traumatismo provocado por la durísima entrada que recibió durante el encuentro ante el combinado charrúa. Aunque desde la Federación transmiten tranquilidad, su presencia en los siguientes partidos del Mundial queda pendiente de evolución, aunque es probable que no pueda volver a jugar.

Las pruebas médicas realizadas este sábado en Chattanooga confirmaron que el internacional español presenta una lesión de grado moderado. No existe un plazo cerrado para su recuperación y serán las sensaciones del futbolista durante los próximos días las que determinen si Luis de la Fuente podrá contar con él o no a lo largo del torneo. Su presencia en dieciseisavos esta descartada.

La lesión llega en el peor momento posible. Nico había superado las molestias físicas con las que arrancó el Mundial y su plan de recuperación estaba siendo perfecto. Tras disputar unos minutos frente a Arabia Saudí, dio un paso más ante Uruguay, donde volvió a sentirse importante. Sin embargo, todo cambió en el tiempo añadido, cuando Nicolás de la Cruz le propinó una durísima entrada que provocó la indignación de toda la expedición española.

La acción encendió los ánimos sobre el césped. Nico se levantó inmediatamente para recriminar la dureza de la entrada al centrocampista uruguayo, mientras el árbitro estadounidense Ismail Elfath decidió no mostrar la tarjeta roja. Una decisión que incrementó todavía más el enfado de la selección española, convencida de que el colegiado permitió un nivel de agresividad impropio de un Mundial.

Yeremy evita la fractura

La otra noticia médica afecta a Yeremy Pino, aunque en su caso las sensaciones son mucho más positivas de lo que se temía al terminar el partido. Las pruebas radiológicas han descartado una fractura de clavícula, el gran miedo que existía después de que el futbolista acabara el encuentro soportando un enorme dolor en el hombro.

Finalmente, el extremo canario sufre un esguince acromioclavicular, también de grado moderado. Luis de la Fuente llegó a asegurar tras el partido que el canario había realizado «una heroicidad» al terminar el encuentro y admitió que existía la sensación de que podía tener la clavícula rota.

Tanto Nico Williams como Yeremy Pino quedan ahora pendientes de evolución. Ninguno estará, en principio, en los dieciseisavos de final. España ha dejado atrás la fase de grupos y comienza el Mundial de verdad con dos de sus extremos entre muy tocados, un problema importante para Luis de la Fuente cuando llegan los partidos en los que ya no existe margen para el error. Y a todo esto, hay que recordar que Víctor Muñoz se sigue recuperando.