El misterio de las botas rosas en los partidos del Mundial 2026: por qué tantos jugadores las llevan

Una de las imágenes más curiosas del Mundial 2026 está siendo que todos los futbolistas llevan botas muy similares. Independientemente de la marca que les vista, todas coinciden en lo mismo: el color del calzado. Los rosas, corales, fucsias… dominan en esta Copa del Mundo. Prácticamente todos los futbolistas coinciden en la gama cromática de sus zapatillas, salvo en contadas ocasiones, como es el caso de Leo Messi, que lleva unas personalizadas con los colores de Argentina en sus Adidas F50 Messi.

Todo tiene un motivo, lógicamente. Y es que se distinguen mucho mejor sobre el césped. De cara a la retransmisiones deportivas, permiten que la vista se dirija directamente a la bota, que al ser rosa, naranja o de un color similar, destacan por encima del resto de elementos y hacen un contraste muy grande.

De esta manera, las marcas se aseguran de que lo primero en lo que uno se fija, más allá de las equipaciones de las selecciones que juegan cada partido. Además, son de un color de lo más llamativo y que no coincide con la equipación de ninguno de los dos equipos, puesto que ninguna viste tan extravagante.

Desde hace años, las firmas deportivas han optado por colores llamativos para las botas. Las hemos visto de todas las tonalidades posibles, pero hasta estos últimos meses no había una coincidencia tan absoluta. Y es que da igual la firma. Adidas, Nike, Puma, New Balance… todas coinciden en una cosa en este Mundial: sus botas son rosas o, en el mejor de los casos, de una gama cromática similar.

Adidas mantiene el rosa pero en una nueva versión

La tónica habitual durante el Mundial ha sido la ver las botas en este color, aunque de cara al tramo final de la cita, Adidas, por ejemplo, ha decidido mantener el rosa aunque hacer que no sea el color predominante. Las F50 y las Predator tienen una nueva versión para estas eliminatorias.

Las Predator Elite FT llegan con un llamativo diseño en color blanco, acompañado de las icónicas tres bandas en Solar Turbo y detalles en negro. Jugadores como Pedri y Bellingham serán quienes las lleven, mientras que Lamine Yamal y Dembélé llevarán las F50, desarrolladas para los jugadores más rápidos, presentan una base blanca con las tres bandas en Solar Purple y detalles en Solar Turbo.