España quiere vivir una segunda fiesta en este parón de selecciones. Se lo ha ganado. Tras el ambiente mágico del que los internacionales pudieron disfrutar el pasado sábado en el RCDE Stadium, donde la afición catalana se volcó para celebrar la presencia de la Selección 18 años después en Cataluña, el reto ahora es seguir disfrutando de otra ciudad como La Coruña, donde el combinado nacional no juega un partido desde el 5 de septiembre de 2009. Camino al Mundial de Sudáfrica, el equipo dirigido por Vicente del Bosque endosó una manita a Bélgica en Riazor. Villa y Silva, por partida doble, y Piqué hicieron los goles aquella noche.

La Selección quiere tener otra gran noche en un estadio de Riazor que es de primera, aunque el Deportivo esté actualmente lejos de la élite. El feudo coruñés no estará lleno, pero sí presentará una gran entrada para disfrutar del encuentro que medirá a los de Luis Enrique con Islandia. Y es que, España se merece por méritos propios poder disfrutar de estos partidos sin presión, ya que hizo su trabajo en noviembre para clasificarse por la vía rápida al Mundial evitando una repesca que ha dejado fuera de Qatar a Italia y que no ha permitido que Portugal, que se la juega contra Macedonia, duerma tranquila.

Para este encuentro Luis Enrique ya ha dejado claro que va a intentar cargar lo menos posible a sus jugadores de minutos. Es decir, que el once que pondrá sobre el verde de Riazor tendrá poco que ver con el que se vio en Barcelona. Arnau Tena no jugará y el portero será Unai Simón. La defensa podría ser la formada por Azpilicueta, Laporter, Eric y Alba, aunque no se puede descartar la presencia de Guillamón. En el centro lo normal sería que jugasen Koke, Soler y la duda es si repetirá con Rodri o apostará por Marcos Llorente. Y arriba, Morata sí podría repetir, mientras que en los costados jugarán Dani Olmo y Yeremy Pino.

Una Islandia tocada

España sabe que tendrá un partido muy similar al de Albania, con una Islandia mucho más poderosa seguramente en el aspecto físico y que intentará refugiarse cerca de su área para entorpecer el juego de la triple campeona de Europa a la que siempre le ha costado este rival y a la que no se mide desde 2007 con el sufrido empate a uno en Reykjavik en partido de clasificación para la Eurocopa de 2008.

Así, aunque el balance histórico entre ambas selecciones es plenamente favorable al conjunto español, que ha ganado seis de los nueve partidos disputados, con dos empates y sólo una derrota, en 1991 y que fue clave para dejar a España sin Eurocopa en 1992, la Selección nunca pudo vencer al conjunto nórdico por más de un gol de ventaja.

Islandia, número 60 del ranking mundial de la FIFA, ha mejorado en los últimos años y saltó a la palestra mundial en la Eurocopa de 2016 llegando hasta cuartos de final. Sin embargo, no parece estar en su mejor momento después de una discreta fase de clasificación para Qatar donde finalizó penúltima de su grupo y no ha sido capaz de ganar en sus últimos cinco partidos, con dos empates, entre ellos el del pasado sábado en Murcia ante Finlandia, y tres derrotas.

En sus filas está Andri Gudjohnsen, hijo de Eidur Gudjohnsen, ex jugador del Barcelona y el máximo goleador histórico de la selección. El joven delantero, que es duda, forma parte del Castilla de Raúl.