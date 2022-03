Raúl: «¿Entrenar al primer equipo? Soy un hombre de club y estoy a disposición de lo que necesiten»

Raúl González no descartó la posibilidad de sentarse en el banquillo del Real Madrid en un futuro. El actual técnico del filial madridista valoró la opción de entrenar al primer equipo, destacando ser «una persona de club». Aunque reveló que «el tiempo lo dirá», el que fuera delantero del conjunto blanco afirmó estar «a disposición de lo que el club necesite».

El ex jugador, que ya sonó el pasado verano para relevar en el banquillo a Zinedine Zidane, no se descartó de cara a entrenar al primer equipo en un futuro, pero quiso ser cauto y aseguró que aún debe prepararse: «Tengo mi sueño que es ser entrenador, estoy en el Castilla. Soy una persona de club, me tengo que preparar porque no tiene nada que ver ser jugador con entrenador y el tiempo lo dirá. Yo estoy disfrutando y aprendiendo, a disposición de lo que el club necesite».