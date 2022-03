El Real Madrid ha dicho basta por los arbitrajes que está sufriendo el Castilla esta temporada. El caso que ha agotado la paciencia se vivió este sábado en el estadio Alfredo di Stéfano. Pasada la hora de partido, Miguel Gutiérrez empujó al fondo de la red un balón que suponía el empate ante la Balompédica Linense. Pero el equipo arbitral capitaneado por Albert Avalos Martos, del colegio catalán, decidió anular el gol por un fuera de juego que sólo existió en la imaginación de uno de los linieres.

Tras el encuentro, Raúl, que sí pidió explicaciones al árbitro, no quiso hacer ninguna declaración pública sobre lo ocurrido, pero la sensación en el seno del club es de indignación. “Es absurdo”, aseguran desde el vestuario del Castilla, que siente que los árbitros no les respetan y no les tratan como profesionales. Aunque en la cúpula madridista el enfado es mucho mayor. Los dirigentes blancos están dispuestos a pedir explicaciones a la Federación, responsable de la categoría, y al Comité Técnico de Árbitros, tras lo ocurrido, ya que el error es grosero y perjudica claramente al filial madridista, que no pudo conseguir los tres puntos.

Desde el Real Madrid no creen que lo ocurrido con esta decisión sea una casualidad. Es habitual que el filial madridista sea perjudicado por los árbitros jornada tras jornada, aunque nada ha sido tan evidente como lo que sucedió ante el Linense. “No es una jugada dudosa, es muy claro”, aseguran desde un club que está muy enfadado y exige una explicación.

Una acción «indignante»

Perjudicar al Real Madrid se ha convertido en un habitual tanto en Primera División como en Primera RFEF. Esta temporada ya han quedado en el limbo dos agresiones a Vinicius en un mismo partido, por ejemplo. El curso pasado decisiones muy discutibles dejaron a los blancos sin título de Liga y el Castilla tuvo que sobreponerse a todo para alcanzar la fase de ascenso. Desde Valdebebas van a reclamar una explicación, pero como saben que esta no va a satisfacerles utilizarán los medios del club para enseñar una y otra vez una acción “indignante”.