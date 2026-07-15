El discurso patriótico de Cañizares sobre él éxito de España en el Mundial: «Nos quieren dividir pero…»

España será el próximo domingo la gran expectación para ganar el Mundial. Aunque aún quedan cuatro días para jugarse la final, los de Luis de la Fuente han demostrado al mundo que son merecedores de la segunda estrella de la camiseta. Una gesta que culminaría un largo camino donde han superado a varias selecciones que aspiraban al título y que ha unido a todo un país. Una reflexión de Santiago Cañizares sobre lo que está transmitiendo la Roja a millones de españoles después de unos años complicados.

«En los últimos años no lo hemos pasado bien en España. Se me ocurren momentos como la Dana, el volcán, los incendios que han ocurrido todos los años. La gente lo ha pasado mal y hay muchos altavoces de gente que nos quiere dividir, pero esta gente lo que hace es que creamos en lo nuestro. Creer en la unión de nuestro pueblo, sin protagonismo de nadie», señaló. Un partido en el que la Roja se ha impuesto a equipos como Portugal y Francia, además de haber encajado solo un gol en todo el Mundial.

Una unidad en la que España no ha tenido que depender de individualidades para llegar a la final: «Nadie es mejor que nadie. Estamos simplemente todos juntos. Somos un gran país y una gran nación, a pesar de que nos quiere dividir todo el mundo. Este ejemplo que da la selección española es muy sano para nuestra sociedad y estoy muy agradecido de vivir estos momentos de la selección española. Especialmente a Luis de la Fuente, que es el artífice de haber creado esta maravillosa selección», añadió Cañizares en Cope.

Una motivación extra que sería culminación de un proyecto perfecto: «Esto no es casualidad. Lo importante es tener la capacidad de crecer durante el campeonato y priorizar el éxito colectivo. Creo que somos mejores que Argentina e Inglaterra, pero lo tienes que demostrar. No vale con ser el mejor, hay que demostrarlo. Si jugamos igual que contra Francia, tenemos que cometer errores para perder», añadió en Marca.

España, mentalizada para ganar el Mundial

España está tan solo a un partido de ganar su segundo Mundial. Después de tocar la gloria en 2010, la Roja ha pasado por varios fracasos desde 2014 con aquel techo de octavos de final que impedía a los nuestros resurgir de sus cenizas. Con una generación nueva, De la Fuente ha dado con la tecla que dieron en su día Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

La mentalización del vestuario es total para lograr la gesta. España se ha juntado toda en una para apoyar a una selección que quiere escribir su nombre y ser la segunda generación de oro. El domingo, millones de españoles estarán todos pegados al televisor con un único deseo: que la Roja traiga la Copa del Mundo.