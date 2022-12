Didier Deschamps, seleccionador francés, atendió a los medios de comunicación antes de la final del Mundial de Qatar que medirá a Francia y Argentina en el estadio de Lusail. Los galos buscan repetir título, algo que no sucede desde hace 60 años, cuando lo logró Brasil. El seleccionador no quisto hablar sobre Benzema, que no viajará a Qatar salvo sorpresa.

Cómo está el equipo

«Esta mañana me marché pronto y seguían durmiendo. Estamos gestionando con la mayor tranquilidad posible las circunstancias. Intentaremos estar preparados».

Todos contra Francia

«No me importa esto. Hay situaciones que surgen y en la que no podemos hacer nada. Scaloni también ha tenido que hacer frente a situaciones complicadas. Nosotros nos hemos enfrentado a seis rivales que han hecho todo para ganarnos. No tengo estrés y sólo queremos prepararnos. Hay que estar tranquilos, aunque una final entraña un contexto importante que es gana

Preparación

«El contexto de cada final es diferente y no siempre transcurren de la misma forma».

Evolución de Argentina

«No es el mismo equipo que en 2018. En los seis partidos han entrado jugadores diferentes. Nuestros analistas han visto todos los partidos y nos ayuda a recabar información muy concreta. Tenemos que tomar el ejemplo de Marruecos en semifinales, que empezaron con una línea de cinco».

Mbappé

«Cuando habla lo hace. Ha intervenido en algunas ocasiones. Lo que necesita es centrarse en lo que le interesa a su juego. No tengo ganas de perturbar la tranquilidad que atesora ahora mismo».

Precauciones con el virus

«No voy a entrar en detalles. Es un tema que les interesa y lo entiendo. Intentamos tomar las máximas precauciones. Es la situación que tenemos y nos toca vivir con ello. Es una situación que si no existiera sería mejor, pero lo estamos gestionando con el cuerpo técnico».

Continuidad

«Lo que está claro es que Francia es lo mejor que me ha pasado en mi carrera como jugador y como seleccionador. Me siento muy bien, estoy feliz y satisfecho. La selección es lo más importante. Estoy a su servicio desde hace 10 años y para el partido que nos espera mañana haré todo lo posible. Estoy centrado en la final y no pienso en lo que pasará después».

Benzema

«Veo que se van pasando la palabra. No voy a responder. Lo que puedo decir es que hubo jugadores lesionados, como Benzema, y desde entonces he contado con 24 jugadores. No voy a estar preocupado por las invitaciones de jugadores antiguos o lesionados. Teníamos un grupo y hemos perdido a tres futbolistas».

Ambiente argentino

«Soy consciente de que Argentina cuenta con un apoyo gigantesco y es algo muy valioso. Tienen una fuerte presencia y se dejarán notar. La mayoría irán con Argentina, pero habrá un ambiente festivo. Nuestro rival estará en el terreno de juego. Sólo uno podrá contar con la tercera estrella».