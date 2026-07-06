Cristiano Ronaldo (41 años): «Mi madre me crió sacrificando su vida por mí, se acostaba con hambre para que yo pudiera comer por las noches»

Se acerca el final de una de las carreras del deporte más memorables de la historia, la de Cristiano Ronaldo. Para entender esta prestigiosa trayectoria, hay que conocer dónde y cómo se originó, cómo fue la infancia del portugués y quiénes fueron los que estuvieron a su lado.

En el año 2019, en una entrevista televisiva en la cadena británica ITV, Cristiano Ronaldo habló de su infancia y del papel fundamental que tuvo su madre, ya no sólo para desarrollarse como futbolista, sino para sobrevivir.

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro

La protagonista encargada de criar y cuidar al joven Cristiano Ronaldo fue Dolores Aveiro. En la entrevista, Ronaldo reconocía los sacrificios de su madre durante su infancia en Madeira, Portugal. La familia residía en el humilde barrio de Quinta do Falcão, en Funchal, donde los recursos escaseaban hasta tal punto que muchos días no llegaban ni para comer.

Su madre trabaja 7 días a la semana, desempeñando oficios de cocinera y limpiadora por las noches para costear gastos básicos. De estos sueldos pudo costear las primeras botas de fútbol para Cristiano, que marcarían el inicio de una leyenda.

Debido a la mala situación económica, Dolores Aveiro confesó que estuvo a punto de abortar a su hijo, ya que era el cuarto y la situación era insostenible.

Su madre tomó la dolorosa decisión de mandar a su hijo de 11 años a Lisboa, siendo consciente de que era su única oportunidad de salvarlo de la pobreza de la isla. Cristiano recordaba en la entrevista cómo lloraba todos los días extrañándola. También contaba cómo durante esas noches en Lisboa pasaba hambre por las noches y cómo se acercaba a un McDonald’s para que las empleadas le regalasen hamburguesas.

El padre de Cristiano Ronaldo, José Dinis Aveiro

La infancia del Cristiano Ronaldo niño estuvo marcada por la ausencia de figura paterna. Su padre sufría problemas severos con el alcoholismo, por lo que Dolores Aveiro tuvo que hacerse cargo de la situación económica y afectiva del hogar sola. Cristiano siempre cuenta que no podía mantener una conversación con su padre, pero que le recordaba siempre diciendo a sus vecinos que su hijo se convertiría en el mejor jugador del mundo.

En septiembre de 2005, cuando Ronaldo acababa de fichar por el Manchester United y se encontraba concentrado con Portugal jugándose la clasificación para el Mundial de 2006, su padre fallece.

La gran espina clavada de Cristiano Ronaldo fue no poder enseñarle a su padre, el hombre y deportista en que se había convertido, y mostrarle cómo su hijo ganaba 5 balones de oro, 5 Champions League y una Eurocopa con Portugal.

Relación actual de madre e hijo

El delantero portugués reconoce el esfuerzo de su madre y a día de hoy mantiene un vínculo inquebrantable, y ha reconocido que es su refugio absoluto por encima de cualquier pareja. Madre e hijo viven en casas muy cercanas con el fin de mantener el vínculo estrecho para siempre.

Dolores Aveiro se ha declarado siempre como la fan número uno de su hijo, manteniéndose muy activa en redes, sobre todo cuando juega con el escudo de Portugal, y siempre ha expresado el deseo de volver a ver a Cristiano con la camiseta del Sporting de Portugal.