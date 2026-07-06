Bernardo Silva ya no es intocable en Portugal

Bernardo Silva aterrizará este lunes en el España-Portugal con una realidad que pocos imaginaban hace apenas unas semanas. El nuevo futbolista del Real Madrid ha dejado de ser intocable para Roberto Martínez. El seleccionador portugués ha encontrado un nuevo equilibrio en el centro del campo y el gran damnificado ha sido precisamente uno de los jugadores con más talento de la plantilla lusa.

El Mundial de Bernardo está siendo mucho más discreto de lo esperado. No ha marcado ni un solo gol, tampoco ha repartido asistencias y, lo que es todavía más significativo, ha perdido la titularidad después del primer encuentro del torneo. Roberto Martínez ha modificado su estructura y ha apostado por un centro del campo con más piernas, más recorrido y mayor intensidad, donde Vitinha y, sobre todo, Joao Neves se han convertido en piezas prácticamente indiscutibles. El joven centrocampista se ha ganado la confianza del seleccionador con su despliegue físico, su capacidad para recuperar balones y su dinamismo, relegando a Bernardo a un papel muy diferente al que venía desempeñando con Portugal.

El cambio comenzó en el estreno ante la República Democrática del Congo. Bernardo fue titular, pero se le vio incómodo jugando muy abierto, lejos de las zonas donde más daño hace. Condicionado además por una amarilla tempranera y por el pobre rendimiento colectivo, Roberto Martínez decidió sustituirle al descanso. Aquella decisión marcó un antes y un después en su Mundial.

Desde entonces, su protagonismo ha caído en picado. Ante Uzbekistán apenas disputó los últimos 15 minutos con el partido completamente decidido. Frente a Colombia ni siquiera llegó a saltar al terreno de juego y permaneció los 90 minutos en el banquillo. El mensaje del seleccionador era evidente: el equipo funcionaba mejor con un centro del campo más físico y vertical.

Clave contra Croacia

Sin embargo, Bernardo volvió a demostrar contra Croacia por qué Mourinho sigue confiando plenamente en él. Entró en el minuto 62, con Portugal por detrás en el marcador, y dio sentido al juego portugués. Aportó pausa, equilibrio y criterio en la circulación para ayudar a culminar una remontada que clasificó a los lusos para los octavos de final.

Ahora llega el España-Portugal. Un partido de máxima exigencia en el que Bernardo Silva intentará recuperar el protagonismo perdido. Será también una oportunidad para reivindicarse delante de José Mourinho, que seguirá el encuentro muy de cerca antes de arrancar la pretemporada en el Real Madrid. El técnico portugués sabe perfectamente de lo que es capaz uno de sus grandes fichajes. Ahora espera volver a verlo sobre el césped en una noche de las que marcan un Mundial.