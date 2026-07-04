Colombia no falla y se cita con Suiza

Colombia sigue soñando en el Mundial. La selección dirigida por Néstor Lorenzo superó con autoridad a Ghana (1-0) en Kansas City y certificó su presencia en los octavos de final del campeonato. Un gol de Jhon Arias en el minuto 14 fue suficiente para decidir un encuentro que los cafeteros dominaron prácticamente de principio a fin y en el que únicamente les faltó mayor acierto para lograr un marcador mucho más amplio.

El partido comenzó con un pequeño susto para Colombia. Un error de James Rodríguez en la salida permitió a Thomas Partey probar fortuna desde la frontal, aunque su disparo se marchó desviado. Fue prácticamente la única concesión de un equipo colombiano que volvió a mostrarse tremendamente sólido en defensa, una de las grandes señas de identidad de este Mundial.

El encuentro cambió muy pronto. Jhon Córdoba tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión antes del cuarto de hora y su sustituto, Luis Javier Suárez, tardó apenas unos minutos en resultar decisivo. El delantero puso un magnífico centro desde la banda derecha que encontró completamente solo a Jhon Arias en el segundo palo. El extremo no perdonó y empujó el balón a la red para firmar el único tanto del encuentro.

Con ventaja en el marcador, Colombia tomó definitivamente el control del partido. Los de Néstor Lorenzo monopolizaron la posesión, movieron el balón con paciencia y encontraron espacios con facilidad ante una Ghana incapaz de discutir el dominio cafetero. Davinson Sánchez y Jhon Lucumí controlaron sin excesivos problemas todos los intentos ofensivos del conjunto africano.

Antes del descanso, Luis Díaz estuvo muy cerca de ampliar la ventaja tras una gran asistencia de Gustavo Puerta, mientras que Johan Mojica se encontró con una espectacular intervención del guardameta Ati Zigi, el mejor futbolista de Ghana y el gran responsable de que los africanos llegaran con vida a la segunda mitad.

Paso al frente de Colombia

Tras el paso por los vestuarios el guion apenas cambió. Colombia siguió mandando y llegó incluso a celebrar un segundo gol de Luis Díaz que terminó siendo anulado por fuera de juego. Poco después, el extremo volvió a quedarse a centímetros del tanto, pero se encontró de nuevo con una gran respuesta del portero rival. También Davinson Sánchez y Juan Fernando Quintero rozaron el segundo en el tramo final.

Ghana intentó reaccionar con más corazón que fútbol, adelantó líneas y buscó el empate a base de centros y balones largos, pero nunca encontró la forma de inquietar seriamente a una selección colombiana que volvió a ofrecer una imagen muy seria.

Con este triunfo, Colombia confirma su excelente momento y se mete con todo merecimiento en los octavos de final del Mundial. Allí le espera Suiza, con la que se jugará un puesto entre las ocho mejores selecciones del torneo el próximo 7 de julio en Vancouver. Un nuevo desafío para una selección que sigue creciendo y que cada vez transmite mejores sensaciones.