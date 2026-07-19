Collboni impone que la pantalla gigante de Barcelona para ver la final del Mundial se escuche en catalán

Barcelona será uno de los grandes epicentros para ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Al igual que en numerosas ciudades del país que verán el partido en las pantallas gigantes, deseando que los de Luis de la Fuente traigan la segunda Copa del Mundo, el ayuntamiento ha tomado una decisión que ha generado controversia, ya que han decidido que se retransmita exclusivamente en catalán.

Hasta ahora, los aficionados a la selección española de Barcelona no han podido celebrar los triunfos de los pupilos de Luis de la Fuente como en el resto de grandes ciudades españolas. Todo por decisión del alcalde socialista de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, quien aseguró antes del inicio del Mundial 2026 que sólo instalaría pantallas gigantes para seguir a La Roja si esta alcanzaba la final del torneo. Ese día ha llegado, pero con letra pequeña.

El Ayuntamiento de Barcelona también tuvo que lidiar con la chapuza de tener que haber modificado su ubicación prevista para este domingo 19 de julio. El céntrico distrito de Les Corts era el lugar elegido por el consistorio barcelonés para instalar una pantalla gigante para el España-Argentina.

Sin embargo, la gran expectación que ha levantado el partido ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a elegir la Plataforma Marina del Fórum, persiguiendo un mayor aforo. La pantalla gigante, que tendrá unas dimensiones de 8×5 metros, cambiará Les Corts por el distrito de Sant Martí.

Pantalla gigante en Barcelona

El acceso se realizará por la calle de Josep Pla con avenida del Litoral. Los asistentes podrán disfrutar de música en directo y animación desde las 19:00 horas para amenizar la espera antes de la final del Mundial 2026, que arranca a las 21:00 horas. Media hora antes de que empiece el partido, se conectará con la retransmisión en directo del canal La 2Cat, por lo que aquellos que verán la final del Mundial entre España-Argentina en la pantalla gigante de Barcelona lo escucharán íntegramente en catalán.

Este espacio público estará habilitado hasta las 01:00 horas; aunque el largo descanso de 30 minutos y la posibilidad de una prórroga podrían extender este horario. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas para evitar problemas en un ambiente familiar y festivo para todas las edades. También habrá seguridad en tres puntos de celebración como Plaza Cataluña, Plaza España y el Arco del Triunfo. Aparte de Barcelona, ​​habrá setenta municipios catalanes que han instalado pantallas gigantes para poder seguir la final del Mundial. Aunque no en todas, ya que las autoridades han decidido no hacerlo porque muchos gobiernos son independentistas.