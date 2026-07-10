Charles De Ketelaere: edad, altura, equipos, pareja, estadísticas y todo sobre el futbolista belga

Charles De Ketelaere fue el protagonista principal del triunfo de Bélgica ante Estados Unidos en octavos de final del Mundial. El futbolista de 25 años anotó los dos primeros goles de su selección y asistió a Vanaken en la goleada belga frente a los anfitriones. Ahora, De Ketelaere se presenta ante España, en cuartos de final, como una de las grandes amenazas del ataque de los ‘Diablos Rojos’; que buscará convertirse en el primer equipo capaz de batir la meta de Unai Simón en la presente edición del Mundial.

En el once de Bélgica estará un Charles De Ketelaere que se ha hecho con la titularidad en la selección belga por delante de Romelu Lukaku. Pese a desempeñarse en su carrera en el fútbol de clubes como mediapunta o extremo, el joven futbolista se ha convertido en el ‘9’ titular de Bélgica y representa un perfil diferente a Lukaku en la posición.

La ausencia de otro delantero centro de nivel ha llevado a Rudi García a reconvertir a De Ketelaere a una posición en la que no acostumbra a actuar, pero en la que ‘encaja’ por sus 192 centímetros de altura. Suele actuar por detrás de la referencia ofensiva, como mediapunta o segundo delantero, o en ambas bandas.

En qué equipo juega Charles De Ketelaere

El referente belga en el cruce ante Estados Unidos milita actualmente en la Atalanta, equipo en el que ha completado su tercera temporada y con el que está unido contractualmente hasta julio de 2028. De Ketelaere emergió como una de las grandes promesas del fútbol belga en el Brujas, donde debutó en Champions con 18 años.

Tras despuntar en la liga de su país, el AC Milan desembolsó 36,5 millones de euros para hacerse con sus servicios en el mercado veraniego de 2022. Después de una decepcionante primera campaña con los rossoneri, salió cedido a la Atalanta.

En el club de Bergamo volvió a reencontrarse con su mejor versión, pasando de no marcar en su estreno en la Serie A en Milán a anotar 10 goles y repartir ocho asistencias en liga en su primera temporada en la Atalanta. Además, en su primer año en el club, contribuyó a la conquista de la Europa League.

Su rendimiento hizo que desde Bergamo invirtieran 22 millones de euros para hacerse con sus derechos en propiedad y convertir a De Ketelaere en uno de los referentes del proyecto. Ahora, el belga despega con su selección en el Mundial 2026 y amenaza a la imbatida España en cuartos de final.

Pareja de Charles De Ketelaere

Fuera de los terrenos de juego, Charles De Ketelaere mantiene una relación sentimental con Jozefien Van de Velde. Dentista de profesión y con ascendencia belga e italiana -las dos ligas en las que ha desarrollado su carrera De Ketelaere- Jozefien y Charles son pareja desde el año 2020. Ambos han posado juntos en sus respectivas cuentas de redes sociales, y Jozefien ha estado presente en los éxitos de su pareja; como en la Europa League que ganó en el año 2024 ante el Bayer Lerverkusen de Xabi Alonso.

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Estadísticas de Charles De Ketelaere en el Mundial 2026

Charles De Ketelaere se ha convertido en el goleador de la selección belga en el momento decisivo del Mundial 2026. El futbolista de la Atalanta no marcó en la fase de grupos, en la que fue titular ante Egipto y Nueva Zelanda y no jugó frente a Irán. Tampoco lo hizo en dieciseisavos con Senegal, partido en el que fue sustituido al descanso. Lukaku, su sustituto, inició la remontada con el tanto del 1-2.

De cara al duelo ante Estados Unidos, Rudi García mantuvo la confianza en De Ketelaere como ‘9’ pese a la actuación de Lukaku, y su pupilo se la devolvió con creces. En la primera parte abrió la lata -y su cuenta particular en el Mundial- con un doblete a los 33 minutos de juego. Redondeó su actuación asistiendo a Vanaken para el 1-3. Ahora, Charles De Ketelaere apunta de nuevo a la titularidad para medirse a España en cuartos.