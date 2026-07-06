Una celebración muy cara: Jordan Henderson se lesiona de gravedad la muñeca tras una caída saltando la valla

La clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial 2026 quedó rápidamente eclipsada por un pequeño accidente que salió caro a uno de los capitanes ingleses. Cuando todo el equipo celebraba junto a sus aficionados el sufrido triunfo por 2-3 frente a México, Jordan Henderson sufrió una aparatosa caída al intentar superar una valla publicitaria, un tropiezo que terminó con el veterano centrocampista siendo evacuado en camilla y trasladado a un hospital.

Lo que comenzó como una fiesta para Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, acabó convirtiéndose en una noche trágica por el altercado con el ex del Liverpool, actualmente en el Brentford. La lesión se produjo una vez concluido el encuentro, cuando los internacionales ingleses se acercaron a la grada para compartir la celebración con sus seguidores.

Fue precisamente en ese momento cuando Henderson perdió el equilibrio al tratar de saltar una de las vallas publicitarias situadas junto a la grada, dándose un fuerte golpe y quedando tirado en el suelo y necesitando la asistencia médica.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad. Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

Diferentes vídeos circulan por redes sociales del momento exacto en el que el futbolista cae y es atendido sobre el césped antes de abandonar el estadio en camilla, directamente hacia el hospital más cercano en Ciudad de México, donde será sometido a pruebas que definan con exactitud el alcance de su lesión. Según BBC Sport, el centrocampista necesitó incluso oxígeno antes de abandonar el terreno de juego.

Las primeras valoraciones realizadas tras el encuentro no invitan precisamente al optimismo. Thomas Tuchel compareció ante los medios visiblemente afectado por el percance sufrido por uno de los futbolistas con mayor experiencia del vestuario. «Jordan se cayó y se lesionó la muñeca, tiene muy mala pinta», señaló el seleccionador inglés poco después de abandonar el estadio. Más tarde insistió en que se trataba de «una lesión seria» y confirmó que el jugador permanecía hospitalizado mientras se le realizaban nuevas exploraciones médicas.

El técnico alemán explicó además que todavía era pronto para conocer el diagnóstico definitivo, aunque reconoció que la situación apuntaba a que Henderson podría haber dicho adiós al Mundial 2026. Mientras el resto de la selección retomó el plan previsto para preparar el próximo compromiso frente a Noruega, el centrocampista permaneció en Ciudad de México acompañado por un integrante del cuerpo técnico.

Pese a ser un futbolista de peso en el vestuario, veterano y con suma experiencia, Henderson no está contando apenas con protagonismo sobre el césped durante este Mundial. El veterano centrocampista, de 36 años, únicamente había disputado unos minutos en el encuentro frente a Panamá y, ante México, ni siquiera llegó a participar durante el partido.

Jude Bellingham también quiso pronunciarse sobre lo sucedido. El futbolista del Real Madrid pidió prudencia respecto al estado de su compañero y aseguró que «el equipo médico tiene todo bajo control, es mejor no dar demasiados detalles cuando no sabemos todo».

El accidente se produjo apenas unos minutos después de una victoria muy trabajada frente a México, donde Inglaterra consiguió imponerse por 2-3 en un encuentro de enorme exigencia gracias al doblete de Jude Bellingham durante la primera mitad y al tanto de Harry Kane desde el punto de penalti que les coloca en cuartos de final de este Mundial 2026.