Mexico – Inglaterra, en directo hoy: resultado, goles, mejores jugadas y última hora de los octavos de final del Mundial 2026

Último partido en el Azteca de este Mundial 2026, que abandona ya México para mudarse íntegramente a Estados Unidos, donde se jugará todo el torneo desde cuartos de final. Y qué mejor colofón que ver a la Tri, la selección de Javier Aguirre, contra la Inglaterra de Thomas Tuchel. ¿Habrá milagro? A las 2:00 horas arranca el partido en la capital, en Ciudad de México, y en OKDIARIO te contamos todo lo que suceda en el México–Inglaterra de octavos de final, en directo.

México busca alcanzar su techo en un Mundial, unos cuartos de final que sólo ha jugado en dos ocasiones: en 1970 y en 1986. En ambas ocasiones, como ahora, fue anfitrión del campeonato. No parte, ni mucho menos, como favorita. Pero la selección de Javier Aguirre llega lanzada a octavos, tras ganar los cuatro partidos que ha disputado y dejando una sensación absoluta de superioridad sobre sus rivales.

Por su parte, Inglaterra es una de las favoritas. Buscan su segundo Mundial, después del que organizaron y ganaron –de aquella manera– en 1966. Seis décadas después quieren volver a bordar su segunda estrella en el pecho y lo cierto es que equipo tienen para ello. Con Kane, Bellingham, Rice, Saka… los de Thomas Tuchel tratarán de meterse en cuartos de final, superando en estos octavos de final a México.