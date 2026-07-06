Mexico – Inglaterra, en directo hoy: resultado, goles, mejores jugadas y última hora de los octavos de final del Mundial 2026
Sigue en directo el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en OKDIARIO
Último partido en el Azteca de este Mundial 2026, que abandona ya México para mudarse íntegramente a Estados Unidos, donde se jugará todo el torneo desde cuartos de final. Y qué mejor colofón que ver a la Tri, la selección de Javier Aguirre, contra la Inglaterra de Thomas Tuchel. ¿Habrá milagro? A las 2:00 horas arranca el partido en la capital, en Ciudad de México, y en OKDIARIO te contamos todo lo que suceda en el México–Inglaterra de octavos de final, en directo.
México busca alcanzar su techo en un Mundial, unos cuartos de final que sólo ha jugado en dos ocasiones: en 1970 y en 1986. En ambas ocasiones, como ahora, fue anfitrión del campeonato. No parte, ni mucho menos, como favorita. Pero la selección de Javier Aguirre llega lanzada a octavos, tras ganar los cuatro partidos que ha disputado y dejando una sensación absoluta de superioridad sobre sus rivales.
Por su parte, Inglaterra es una de las favoritas. Buscan su segundo Mundial, después del que organizaron y ganaron –de aquella manera– en 1966. Seis décadas después quieren volver a bordar su segunda estrella en el pecho y lo cierto es que equipo tienen para ello. Con Kane, Bellingham, Rice, Saka… los de Thomas Tuchel tratarán de meterse en cuartos de final, superando en estos octavos de final a México.
Minuto 45+3
¡Y perdona México!
Mete la mano Pickford para evitar el gol y, en un lanzamiento de esquina se duerme Montes y llega Bellingham para evitar que marque a placer.
Minuto 45+1
¡AY JIMÉNEZ!
¡A PUNTO DE EMPATAR MÉXICO! Se la dejan de cara a Jiménez, que no se lo piensa y la cruza buscando la portería, pero el balón se va desviado. A punto los locales de devolver la igualada al marcador. Vaya final de la primera parte. Se añadieron cinco.
Minuto 44
Aprieta México buscando el empate
Bueno, bueno, bueno, qué partido se ha quedado. Aprieta ahora México, que estaba muerta hace cinco minutos, en busca del empate. Balón al área que saca como puede la defensa inglesa. Qué coraje de los mexicanos.
Minuto 42
¡QUIÑONEEEEEES!
¡GOOOOOOOOOOL DE MÉXICO! ¡GOL DE QUIÑONES! ¡VUELVE MÉXICO AL PARTIDO! Falta lateral, balón que queda muerto en el área y lo aprovecha la sensación del Mundial. MÉXICO 1-2 INGLATERRA.
Minuto 40
Golpe casi definitivo a México
Mucho mejor los mexicanos, hasta que en dos llegadas, ha castigado de la manera más dolorosa Bellingham. Doblete del jugador del Real Madrid, que llevan a México a quedarse en una situación de lo más delicada.
Minuto 38
¡DOBLETE DE BELLINGHAM!
¡OTRO DE INGLATERRA! ¡Qué manera de acabar con México! Aprovechan el primer golpe para asestar en la siguiente jugada el segundo. Recibe escorado Kane, la pone para Jude y el madridista remata a placer. En dos minutos, dos goles. MÉXICO 0-2 INGLATERRA.
Minuto 36
¡GOL DE BELLINGHAM!
¡GOOOOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOOOL DE JUDE BELLINGHAM! Saca Pickford, conducción para abrir hacia Saka, que regatea, se va, la pone y llega solo Bellingham para cabecear a gol. El primero de Ingalterra.
Minuto 35
Se anticipa Pickford
Balón profundo buscando la espalda de la defensa para Raúl Jiménez. No llega el delantero. Atrapa sin problemas Pickford.
Minuto 32
Muy desviado Romo
La pega Romo desde fuera del área y el disparo se marcha muy desviado. No consiguen ahora encontrarse en esos metros finales los de Aguirre.
Minuto 30
Lo intenta México
Intentan volver a la carga los hombres del Vasco Aguirre, pero Inglaterra está mucho más ordenada. Les cuesta más ahora a los locales, que no encuentran huecos para progresar por dentro.
Minuto 27
La primera de Inglaterra
Pues como suele pasar, cambian las tornas tras la pausa. Llega Gordon –por tercera vez– y apura la línea de fondo, se mete hacia dentro y la pega. Primera para Inglaterra. Atrapa abajo Rangel.
Minuto 23
Pausa de hidratación
Llega el tiempo muerto de la primera parte, lo que antes era llamado cooling break. Aprovecha el árbitro que le toca el balón y que tenía que darle la posesión a Inglaterra para mandarles a todos al banquillo. Sigue el 0-0 en el luminoso, con sólo una ocasión, y qué ocasión, de Raúl Jiménez.
Minuto 20
Llega Gordon de nuevo
Otra acción individual de Gordon, que está siendo lo único que vemos en ataque de Inglaterra. El del Barça entra por la izquierda en velocidad, apura línea de fondo, la pone y el balón acaba desviado a córner.
Minuto 18
Se recupera del susto Inglaterra
Tocan y tocan ahora los ingleses, tras el susto inicial de México, que ha empezado mejor el partido. Por lo menos, con más mordiente los locales. Sin ningún tipo de profundidad los de Tuchel, que no pasan del centro del campo pero que intentar dormir un poco la efusividad del inicio de los de Aguirre a base de controlar el balón.
Minuto 15
¡QUÉ PARADA DE PICKFORD!
Si antes lo decimos… ¡Paradón de Pickford! Qué balón de Alvarado desde la derecha para que remate de cabeza Raúl Jiménez, que se lanzó en plancha y consiguió guiar el balón a portería. Sale el disparo potentísimo y Pickford tiene que salvar a su selección.
Minuto 14
Sin ocasiones
Mucho respeto de momento. Circulan rápido el balón ambos equipos, aunque por el momento no consiguen llegar a zonas peligrosas. Parece ligeramente mejor México.
Minuto 7
Córner para Inglaterra
Primera aproximación de Inglaterra que acaba con Gordon forzando un córner desde su costado. Lo lanzan los ingleses sin peligro. Centro muy alto que se pase por el área sin que nadie consiga alcanzar el balón para rematar.
Minuto 5
Empezó apretando México
Ha comenzado la selección local intentando dar un paso al frente, pero ha durado poco. Sin arriesgar demasiado ninguna y con Inglaterra tratando de tomar el control desde la medular, aunque de momento sin aproximaciones al área de Rangel.
Minuto 1
¡Arranca el partido… con amarilla!
Declan Rice ve la tarjeta por una falta en el centro del campo sobre Romo. Se queja Tuchel de que es la primera, pero es que en España le hubieran mostrado la roja directa. Llega tarde al balón y pega con los tacos en la cabeza del mexicano. MÉXICO 0-0 INGLATERRA.
¡Suenan los himnos en el Azteca!
Va a comenzar el partido. Sonó el God save the King, lo hace ahora el Mexicanos, al grito de guerra de los Estados Unidos Mexicanos y va a comenzar el partido en el Azteca.
Alineaciones de México e Inglaterra
Vamos con las alineaciones de ambas selección. La México de Javier Aguirre sale con: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Por su parte, Inglaterra va con: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.
Se retrasó una hora el partido
La lluvia ha aplazado una hora el partido, que está a punto de comenzar. A las 3:00 horas, finalmente, dará comienzo el México – Inglaterra.
Previa
¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del México–Inglaterra! El Mundial sigue su curso y está ya en su fase decisiva, esa en la que quedarán configurados los cuartos de final. Ocho selecciones entre las que aspiran a estar los mexicanos, pero sobre todo unos ingleses que no llegan con las mejores sensaciones, pero sí con un equipazo para aspirar a todo. A las 2:00 horas peninsulares de España comenzará el partido, que se celebrará en el estadio Azteca.
Minuto 45+6
Descanso
Termina la primera parte. ¡Qué partido, por Dios! Mucho mejor México, que en dos minutos vio cómo Bellingham dejaba casi resuelto el partido en favor de Inglaterra en dos jugadas aisladas y consecutivas. Redujo al momento distancias Quiñones y, en cinco minutos, ha tenido México cuatro ocasiones para empatar. Muy claras. Veremos tras el descanso. MÉXICO 1-2 INGLATERRA.