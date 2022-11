Gareth Bale dijo adiós al Mundial de Qatar de la forma más triste. El futbolista de Los Angeles FC tuvo que ser sustituido al descanso del Gales-Inglaterra por unos problemas físicos, culminando así una Copa del Mundo para olvidar. El delantero se marchó con rostro serio y enfadado por la eliminación. Las cámaras le buscaban pero él no quería que le enfocaran y la golpeó para que dejaran de mostrarle en pantalla.

Otra cámara más lejana captó la imagen de la estrella de Gales apartando a una cámara tras el partido. Antes de arrancar el Mundial, Bale reconocía que «físicamente estoy donde quiero», pero la realidad ha sido otra. Pese a que él aseguraba que ya había superado los problemas físicos que ha arrastrado en la MLS han vuelto a aparecer en el peor momento, cuando su selección más le necesitaba.

😡 Enfado de Bale al final del partido… ¡golpeó a una cámara! 📺 #ElClub pic.twitter.com/nPwA9aPPdK — Gol Mundial (@Gol) November 29, 2022

El ex del Real Madrid se marcha de Qatar por la puerta de atrás, dando una imagen bastante pobre. En el debut contra Estados Unidos parecía que podría volver a convertirse en el héroe de Gales, después de forzar y marcar el penalti que les daba el empate y permitía soñar a los británicos. Ese punto no fue mas que un espejismos, ya que frente a Irán volverían a la cruda realidad con una derrota por 0-2 con dos tantos en el tiempo de descuento.

Este resultado complicaba seriamente la clasificación de los de Rob Page tras un partido en el que apenas apareció su estrella, Gareth Bale. El delantero no parecía estar a su mejor nivel y se vio frente a Inglaterra, donde comenzó de titular pero unas molestias le obligaron a tener que dejar el terreno de juego al descanso, con 0-0 en el marcador. Fue irse Bale y despertó Inglaterra. No obstante, el futbolista dijo tras el partido que no piensa en la retirada y que su objetivo ahora es ayudar a los galeses en la clasificación para la Eurocopa.