Alineación de España contra Alemania: Carvajal apunta a titular

La alineación de España para el duelo que medirá al combinado nacional contra Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar tiene tres grandes dudas. Una estará en el lateral derecho, donde lo normal es que Dani Carvajal sea titular en lugar de César Azpilicueta, que formó de inicio frente a Costa Rica. Por otro lado, Luis Enrique también tiene que decidir si sigue apostando por Rodri como pareja en el centro de la defensa de Laporte o se decanta por dar entrada a Eric García o Pau Torres. Además, de resolver una incógnita arriba, donde Morata podría entrar en el once en lugar de Dani Olmo.

Donde no hay debate es en la portería. Unai Simón será el guardameta de España en el duelo contra Alemania. El meta del Athletic todavía no ha manchado sus guantes en este Mundial, ya que Costa Rica no fue capaz ni de tirarle a puerta. En el lateral derecho lo normal es que juegue Dani Carvajal, mientras que por la izquierda repetirá Jordi Alba. En el centro de la zaga, Laporte es fijo y su compañero es una de las grandes incógnitas.

En el centro del campo no hay duda. Luis Enrique volverá a apostar por la medular del Barcelona. Es decir, Sergio Busquets estará en el corte, mientras que la creación del juego español será cosa de Gavi y Pedri. El rendimiento de los tres ante Costa Rica fue simplemente espectacular.

Y en la delantera, la presencia de Marco Asensio y Ferran Torres parece segura. Por lo tanto, el cambio puede estar en la entrada de Álvaro Morata por Dani Olmo, que jugó los 90 minutos contra Costa Rica. Si Luis Enrique apuesta por esto, el jugador del Atlético de Madrid será la principal referencia ofensiva del equipo español.