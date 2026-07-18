⁠Pantallas gigantes en Madrid para la final del Mundial 2026: dónde están y cómo llegar

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no sólo se vivirá en el MetLife Stadium de Nueva York ni en los hogares de los aficionados de la selección española y del fútbol en general. También se podrá disfrutar en comunidad desde distintos puntos de las ciudades de nuestro país y, por supuesto, en Madrid, donde se instalarán varias pantallas gigantes para animar a los de Luis de la Fuente en una noche histórica para el deporte español.

La capital de España golea al resto de ciudades en este sentido, ya que será la única con siete zonas distintas con pantallas habilitadas para ver en sociedad la final del Mundial contra Argentina (18 en total contando las de la Comunidad de Madrid al completo). La principal estará situada en el lugar al que da nombre la selección española durante este torneo.

Colón

Hablamos de la Plaza de Colón, o de la selección española, como se le ha bautizado para el Mundial. Desde el primer partido de la fase de grupos y, a excepción del segundo por las altas temperaturas, ahí se han podido seguir todos los encuentros de España en América. La final no será menos, ya que, además, se ha habilitado una segunda pantalla gigante para acoger aún más afición.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicó que Colón cuenta con un aforo aproximado para 6.000 personas, por lo que la colocación de esta segunda pantalla y el corte del tráfico en el paseo de la Castellana harán posible agrandar el espacio disponible para los aficionados. La forma más cómoda de acceder será en transporte público, concretamente en la línea 4 de metro.

Movistar Arena

El otro punto neurálgico se encontrará no muy lejos de Colón. Se trata del Movistar Arena, casa del Real Madrid de baloncesto y ubicación por excelencia para todo tipo de eventos, sobre todo conciertos. Este domingo abrirá a las 19:30 horas y contará con varias pantallas para los 15.000 aficionados españoles que se darán cita. Dj Nano amenizará la espera hasta que empiece el partido en Nueva York y la manera más cómoda de llegar será también en metro, con las líneas 2 y 4 hacia la parada de Goya o 6 a O’Donnell.

Madrid Río

Existen más opciones que no corresponden al centro de la ciudad. Una de ellas es un punto icónico para la selección española: Madrid Río. Allí celebraron el Mundial los campeones de Sudáfrica 2010 y este domingo puede ver coronarse a los de Estados Unidos 2026. Hay varias paradas de metro cerca de dicha pantalla, sobre todo Príncipe Pío (líneas 6 y 10, ramal y cercanías) y Puerta del Ángel (6).

También se podrá llegar en coche desde la glorieta de San Vicente, el Puente de Segovia o el paseo de la Virgen del Puerto, mientras que las principales entradas para peatones se ubican en el Puente del Rey, la Fuente de la Buena Suerte, el paso hacia las salidas 4, 5 y 6, la avenida de Portugal, el paseo Marqués de Monistrol y el Puente Presa número 5.

Más opciones en Madrid

Además de las tres mencionadas, hay cuatro opciones más. El Parque Warner de Madrid abrirá sus puertas en la noche de este domingo para quienes, tras disfrutar de las atracciones durante el día, se decidan por ver la final en compañía. Para ellos, se habilitará una pantalla gigante en el Teatro de los Especialistas, con capacidad para 1.200 personas.

El centro comercial Nassica, en el sur de Madrid, Pachanga Club, en los Jardines del Hipódromo, y La Tribuna, en el teatro Magno, son las otras tres opciones para disfrutar del España-Argentina en la capital de España. Estos son los municipios que también se suman al furor colectivo por la selección: Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Paracuellos del Jarama, Colmenar Viejo y Arganda del Rey.