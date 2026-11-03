Los veterinarios expertos lo avalan: si tu gato se acerca a ti con la cola levantada, «es un signo de que viene en son de paz»

Los felinos proyectan su estado de ánimo mediante gestos significativos. Uno de ellos se corresponde con la curvatura de la cola, dibujando una forma parecida a un signo de interrogación.

El veterinario Carlos Gutiérrez asegura que los pequeños movimientos muestran pistas sobre la confianza y el nivel de satisfacción del animal. Este gesto se asocia con la curiosidad y el interés por lo que ocurre a su alrededor.

¿Cómo demuestran su bienestar y confianza?

La comunicación de los gatos no se limita a un rasgo que se aprecia físicamente, sino que se basa en conocer la rutina de cada uno. Por ejemplo, se recomienda acudir a un profesional si el animal deja de hacer actividades que antes disfrutaba o pierde interés por el entorno.

Además, un cambio de comportamiento no significa que exista una enfermedad, pero puede indicar malestar. Por eso, ante este tipo de situaciones lo más recomendable es acudir a un veterinario.

Por otro lado, algunos gatos eligen dormir cerca de sus personas, permanecer en la misma habitación o acariciar una manta a su lado. Estas conductas muestran seguridad, ya que descansar implica bajar la guardia. Aunque, no todos buscan el mismo contacto porque hay felinos más independientes que prefieren mantener distancia.

La clave: respetar su personalidad

Carlos Gutiérrez recuerda que cada gato tiene sus propias preferencias. Además, los profesionales señalan que es mejor permitir que el animal marque los tiempos de interacción.

Por lo tanto, la clave está en conocer lo qué es habitual para cada mascota y detectar cambios. Así, una cola erguida, siesta compartida o cambios en el juego se convierten en señales fundamentales para cuidar su bienestar.