Los veterinarios lo confirman: éste es el tiempo máximo que puedes dejar sólo en casa a tu gato

Los gatos suelen ser animales independientes por naturaleza, pero algunos gatos prefieren tumbarse en el regazo de sus dueños o acurrucarse al lado del sofá. Además, es importante tener en cuenta que cada gato tiene su propia personalidad. Por ello, es recomendable que el tiempo que dedique una persona a su felino no sea mayor de veinticuatro horas. A pesar de que tengan suficiente comida y agua, necesitan cuidados e interacción.

La diferencia entre unos gatos y otros

La edad de un gato es clave, ya que los gatos más jóvenes requieren más cuidados que los gatos adultos. Por lo tanto, los gatitos no deberían estar solos más de unas horas, pero los gatos adultos pueden llegar a estar veinticuatro horas. Aunque, un gato mayor puede tener problemas de salud y requerir cuidados especiales, en estos casos lo mejor es no dejarlo sólo más de veinticuatro horas.

Fechas especiales

Las personas que optan por estar fuera de casa un largo tiempo deben contratar a alguien para el cuidado del felino. Otra opción sería preguntar a los vecinos, amigos o familiares si estarían dispuestos a visitar al gato dos veces al día, para proporcionarle agua, cambiarle la comida o hacerle compañía. Además, la interacción con el felino es algo clave para la mejora diaria.

Los expertos aconsejan

Los veterinarios aconsejan que el comportamiento de un gato puede sufrir ciertos cambios si su dueño permanece mucho tiempo fuera y algunos lo demuestran dándole la espalda, orinando por el estrés o atacando el mobiliario de la vivienda. Por eso, es importante asegurarse de que no se aburran durante su ausencia, poniéndoles juguetes para gatos que se enciendan y apaguen automáticamente. Al mismo tiempo, un gato solitario siempre será un gato menos feliz, así que la solución ante esto es la de adoptar otro felino que le haga compañía.