Los consejos más importantes para cuidar la salud del gato

Adoptar una mascota no es ningún juego. Conlleva una gran responsabilidad, así que antes de tomar la decisión es muy importante pensar en si realmente se pueden cubrir las necesidades del animal. Si tienes un gato como mascota, el hecho de que requiera menos cuidados que un perro, no significa que no debas cuidar de él. Hay algunos consejos que es importante que conozcas para cuidar la salud del gato.

Microchip

En caso de que el gato se pierda, el microchip es imprescindible para localizarte. En algunas comunidades autónomas es obligatorio. Se trata de un dispositivo que el veterinario inserta bajo la piel del cuello, y se puede leer con un lector. El procedimiento es muy sencillo y rápido.

Esterilización

¿Es conveniente esterilizar al gato? No hay una respuesta universal a esta cuestión, sino que debe ser el veterinario quien valore si es un procedimiento indicado según as características del animal. Por lo general, sí se recomienda para evitar camadas indeseadas, y reducir el riesgo de sufrir tumores mamarios y tumores uterinos.

Vacunación

Es requisito indispensable que cumplas al pie de la letra con el calendario de vacunación. Además de las vacunas obligatorias, hay otras que puede recomendar el veterinario, como la trivalente. Una de las vacunas obligatorias más importantes es la de la rinotraqueitis, una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede dejar secuelas permanentes, e incluso ser letal. La mayor parte de los casos están provocados por el calcivirus felino y el herpesvirus felino.

Sobrepeso

Tal y como alertan los veterinarios, en los últimos años ha aumentado de forma notable el número de mascotas que sufren sobrepeso. En el caso de los gatos, es importante seguir unos hábitos saludables desde el primer momento que llega al hogar. Hay que presentar la ración diaria recomendada, y fomentar la práctica de ejercicio físico.

Alimentación

Como resulta lógico, uno de los principales consejos para cuidar la salud del gato es el de procurarle una buena alimentación, adecuada a su edad, su raza y su estado de salud. Es aconsejable darle alimento húmedo para que esté bien hidratado, sobre todo en verano. Mientras, el alimento seco ayuda a cuidar la salud dental. Por lo tanto, la dieta ideal es la que combina ambos tipos de alimentos.

Poniendo en práctica estos consejos conseguirás cuidar la salud del gato como se merece. Y no te olvides de darle mucho amor y cariño para que, además de sano, crezca feliz.