El tiempo máximo que puedes dejar a tu gato solo en casa: multa de hasta 50.000 euros por incumplir la Ley de Bienestar Animal

Los gatos tienen fama de ser animales independientes, lo que lleva a muchos propietarios a pensar que pueden permanecer varios días solos en casa sin que ello suponga un problema. Sin embargo, la Ley de Bienestar Animal establece límites legales que conviene conocer para evitar sanciones y, sobre todo, garantizar su bienestar.

En el caso de los felinos, la normativa permite que permanezcan solos hasta tres días consecutivos, mientras que para los perros el límite es mucho más estricto. Superar ese plazo puede dar lugar a un procedimiento sancionador con multas que pueden alcanzar los 200.000 euros.

¿Cuánto tiempo puedes dejar a tu gato solo en casa?

La Ley de Bienestar Animal fija un límite al tiempo que una mascota puede permanecer sola sin supervisión. En el caso de los gatos, el máximo permitido es de tres días consecutivos, mientras que para los perros el plazo se reduce a 24 horas. Por tanto, de acuerdo con lo que establece esta normativa, un gato puede quedarse solo en casa durante un máximo de tres días. Ahora bien, el tiempo que puede permanecer el animal sin compañía varía en función de varios factores:

Los gatitos, especialmente los menores de seis meses, necesitan comer con mayor frecuencia, supervisión continua y estímulos para su desarrollo.

Los gatos con enfermedades, tratamientos médicos o necesidades especiales no deberían quedarse solos durante largos periodos.

No todos los gatos afrontan la soledad de la misma manera. Mientras algunos son más independientes y se adaptan sin dificultad a pasar tiempo solos, otros pueden experimentar estrés, ansiedad por separación o cambios de conducta.

Sanciones

El artículo 73 de la Ley de Bienestar Animal determina que «se considera infracción leve toda conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal». En estos casos, la sanción oscila entre 500 y 10.000 euros.

Mientras, el artículo 74 señala que «se considera infracción grave el incumplimiento, por acción y omisión, de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley, que implique daño o sufrimiento para el animal, cuando produzca en los animales secuelas permanentes graves, daños o lesiones graves siempre que no sea constitutivo de delito». La Ley 7/2023 sanciona estas conductas con multas de 10.001 a 50.000 euros, mientras las muy graves alcanzan 200.000 euros.

La diferencia está en las consecuencias. Cuando dejar a un animal sin vigilancia provoca sufrimiento, lesiones o lo expone a una situación de peligro, la conducta puede dejar de considerarse una infracción leve y pasar a calificarse como una falta de mayor gravedad. En otras palabras, dejar a un gato solo durante más de tres días incumple la normativa y, dependiendo de las circunstancias, puede acarrear sanciones que alcanzan los 50.000 euros si se considera una infracción grave.

Viajar con mascotas

Las normas de la Unión Europea permiten viajar entre países de la UE con perros, gatos y hurones, e incluso entrar en la UE desde determinados países terceros, siempre que se cumplan una serie de requisitos sanitarios y de identificación. En la mayoría de los casos, el animal debe llevar un microchip (o un tatuaje legible realizado antes del 3 de julio de 2011), estar vacunado contra la rabia y, si procede de un país no perteneciente a la UE, haber superado una prueba de anticuerpos antirrábicos y contar con un certificado veterinario oficial que autorice el viaje.

Además, algunos destinos exigen un tratamiento específico contra la tenia «Echinococcus multilocularis», como ocurre en Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega e Irlanda del Norte. Para completar la documentación, los animales que viajan entre países de la UE o desde Irlanda del Norte deben disponer de un pasaporte europeo para animales de compañía, mientras que los que llegan desde un país no perteneciente a la UE necesitan un certificado zoosanitario válido de la Unión Europea.

«El pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE. El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte.

El pasaporte europeo para animales de compañía de tu perro, gato o hurón lo puede expedir cualquier veterinario autorizado (autorizado por las autoridades competentes para expedir pasaportes para animales de compañía). El pasaporte para animales de compañía es válido siempre y cuando la información sanitaria (por ejemplo, la vacuna antirrábica) esté al día», detalla la UE.