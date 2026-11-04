Los veterinarios advierten a quienes tienen un Border Collie: «No basta con sacarlo a pasear, necesita retos mentales»

El Border Collie está considerado uno de los perros más inteligentes y enérgicos del mundo. Sin embargo, quienes tienen uno en casa saben que esta raza necesita mucho más que un paseo diario para mantenerse equilibrada física y mentalmente. Por eso, lo más recomendable es combinar los paseos con juegos, sesiones de adiestramiento y actividades diferentes que le ayuden a liberar energía y poner en práctica sus instintos naturales.

Cabe destacar que el Border Collie fue criado para trabajar con rebaños, razón por la cual es una raza especialmente observadora, ágil y con una gran facilidad para aprender. Por este motivo, salir a correr o caminar no es suficiente; también necesita actividades que le permitan concentrarse, investigar su entorno y enfrentarse a pequeños retos que pongan a prueba su inteligencia. Cuando no tiene suficiente ejercicio y estimulación mental, puede adoptar comportamientos destructivos, como mordisquear muebles y objetos o hacer agujeros en el jardín.

Border Collie: características y cuidados

El Border Collie tiene su origen en la región fronteriza entre Inglaterra y Escocia, donde empezó a desarrollarse a finales del siglo XIX. Desciende de antiguos perros pastores que se utilizaban para conducir y vigilar rebaños de ovejas y otros animales de granja. Uno de los ejemplares más importantes de su historia fue Old Hemp, nacido en 1893 en Northumberland, al norte de Inglaterra, y considerado uno de los perros fundamentales en el desarrollo de la raza.

El pelaje más conocido del Border Collie combina el blanco y el negro, aunque también existen ejemplares con otras variedades de color, como el tricolor, el marrón, el azul merlé, el rojizo y el azulado. En cuanto a su tamaño, los machos suelen medir entre 48 y 56 centímetros de altura hasta la cruz, mientras que las hembras son algo más pequeñas y alcanzan entre 46 y 53 centímetros. Su esperanza de vida oscila entre los 12 y los 15 años, aunque algunos ejemplares pueden llegar a cumplir los 17 años. Respecto al peso, los machos adultos suelen oscilar entre los 14 y los 20 kilos, mientras que las hembras pesan habitualmente entre 12 y 19 kilos.

Personalidad

Esta raza destaca por su extraordinaria inteligencia y su capacidad de concentración. Aprende con mucha rapidez, responde bien a los estímulos positivos y disfruta especialmente de las actividades que le permiten poner a prueba sus habilidades. Tiene mucha energía y necesita una rutina que le permita mantenerse activo, por lo que no es la mejor opción para personas con un estilo de vida sedentario.

Por otro lado, puede convivir perfectamente con niños si recibe una educación adecuada y aprende a relacionarse con ellos. La socialización desde cachorro es clave para favorecer su comportamiento con personas y otros animales. Además, debido a su pasado como perro pastor, conserva un fuerte instinto de vigilancia y puede intentar controlar los movimientos de quienes le rodean, incluidos los miembros de la familia. En ocasiones también puede mostrarse reservado ante desconocidos.

Cuidados

Para mantener el manto de pelo en perfectas condiciones, es aconsejable cepillarlo varias veces por semana con un cepillo de tipo carda.En cuanto al baño, no es necesario hacerlo con demasiada frecuencia, sino únicamente cuando esté sucio o lo necesite. También es importante revisar periódicamente sus ojos y oídos para detectar posibles problemas y prevenir infecciones.

Aunque todos los perros necesitan afecto y compañía, esta raza suele establecer un vínculo especialmente estrecho con su familia humana. Por este motivo, no es recomendable dejarlo solo durante muchas horas, ya que la falta de compañía y estimulación puede generarle estrés y favorecer la aparición de problemas de comportamiento. Tener un Border Collie implica dedicarle tiempo de calidad y atención, ofreciéndole momentos de juego, paseos, caricias y actividades compartidas.

Estimulación

No es necesario tener un jardín enorme ni practicar deportes caninos para mantener activa la mente de un Border Collie. Existen diferentes actividades que se pueden incorporar fácilmente a su día a día, tanto dentro como fuera de casa. Una de las opciones más recomendadas por veterinarios y etólogos caninos consiste en esconder pequeñas cantidades de comida en lugares seguros para que las encuentre utilizando el olfato. También se pueden enseñar nuevas órdenes, como sentarse, quedarse quieto o acudir cuando se le llama, así como utilizar juguetes interactivos que esconden premios y le obligan a descubrir cómo conseguirlos. Los juegos de búsqueda también son una buena alternativa, ya que combinan ejercicio físico y concentración.

Asimismo, los expertos insisten en la importancia de cambiar el recorrido de los paseos de vez en cuando para que pueda descubrir nuevos entornos, explorar y olfatear diferentes lugares. Esta recomendación cuenta con el respaldo de investigaciones publicadas en la revista científica Applied Animal Behaviour Science. Según diversos estudios, los perros que tienen la oportunidad de conocer entornos diferentes desarrollan una mayor conducta exploratoria y disfrutan de una estimulación cognitiva más enriquecedora que aquellos que hacen siempre el mismo recorrido.