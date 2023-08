El truco definitivo para que el gato no se despierte por la noche

Bien es sabido por todos que los gatos son animales muy dormilones y tienen un patrón de sueño cuanto menos peculiar. A diferencia de la creencia popular, no son nocturnos, sino crepusculares, lo que significa que se muestran más activos al amanecer y al anochecer. Ahora bien, si tienes un gato como mascota, esto no significa que tengas que aceptar que te mantenga despierto durante tus horas de descanso. Si quieres que el gato no se despierte por la noche, hay una técnica muy efectiva.

Lo primero y más importante es entender el comportamiento natural del gato. Aunque la domesticación de estos animales comenzó hace miles de años, no han perdido muchos de sus instintos naturales, como el de la caza. Precisamente, esta es la razón por la que son crepusculares, ya que sus presas están más activas al amanecer y al anochecer.

Puedes utilizar este instinto a tu favor jugando con tu mascota antes de acostarte. Proporcionándole una «caza» simulada, por ejemplo mediante el juego de la caña de pescar, el gato gastará su energía y estará listo para dormir durante toda la noche. Otro método efectivo consiste en en darle una comida justo antes de irte a la cama, ya que estos animales suelen dormir después de comer.

¿Cómo evitar que el gato se despierte por la noche?

El mejor truco consiste en establecer una rutina. El gato debe tener unos horarios regulares para jugar, comer y descansar. Es fundamental adoptar estos hábitos desde el primer momento, ya que si lo dejas para más adelante será mucho más complicado. Así conseguirás que entienda cuándo es el momento de estar activo y cuándo debe descansar.

Y no olvides que los gatos son extremadamente sensibles al sonido y a la luz y al sonido. Por lo tanto, también debes procurar mantener la cata en silencio y oscura por la noche para que tu mascota pueda descansar bien.

Y, por último, cabe recordar la importancia de elegir una buena cama para el gato, valorando aspectos como el tamaño o la cama. Ten en cuenta la postura en la que suele dormir tu gato, ya que no es lo mismo que lo haga acurrucado que estirado.

Si suele dormir acurrucado, es suficiente con una cama de 40 centímetros de diámetro, mientra que lo hace estirado, debe tener entre 45 y 50 centímetros de diámetro. En cuanto al material, escoge una cama que sea fácil de lavar y limpiar.