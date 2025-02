Soy veterinario y ésta es la raza de perro que jamás tendría en casa: son monísimos pero muy difíciles

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una plataforma donde expertos de diferentes disciplinas pueden compartir su conocimiento. Los veterinarios no son la excepción, y cada vez es más común ver a profesionales del cuidado animal en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok, donde crean contenido sobre salud y bienestar animal.

Uno de estos veterinarios es Amir, conocido como «Amir el veterinario» en las redes sociales, quien ha compartido un vídeo en el que explica qué razas de perros, desde su punto de vista profesional, no recomendaría tener en casa. Aunque muchas de estas razas son adorables, hay características que pueden hacer que su convivencia no sea tan fácil como parece.

Perro salchicha

El primero que menciona Amir es el famoso perro salchicha. Ésta raza tiene una apariencia muy particular, con su cuerpo largo y patas cortas, lo que les da un aspecto único. Sin embargo, el veterinario destaca que estos perros pueden ser una de las razas más difíciles de manejar debido a su temperamento.

Uno de los principales problemas es que son perros muy tercos. No son fáciles de entrenar, especialmente cuando no se les enseñan las reglas desde una edad temprana. A esto se le añade el hecho de que son muy independientes y pueden decidir ignorar las órdenes. Otro aspecto problemático es su tendencia a ladrar.

Por último, Amir menciona que los perros de esta raza son conocidos por desarrollar ansiedad por separación, lo que puede complicar aún más la convivencia con ellos. Esta condición se manifiesta cuando el perro se siente angustiado y alterado cuando se queda solo en casa, lo que puede llevar a comportamientos destructivos, como morder muebles, rascar puertas o incluso hacer sus necesidades dentro de casa.

Chihuahua

El chihuahua es otra raza que Amir menciona entre las que no recomendaría tener en casa debido a su carácter dominante y su comportamiento territorial. Si no se socializan adecuadamente desde cachorros, estos perros pueden volverse desconfiados y defensivos con los extraños. También pueden desarrollar una ansiedad generalizada, lo que genera un comportamiento más reactivo. Asimismo, suelen ser muy exigentes con sus dueños.

Bulldog francés

El bulldog francés es una raza que se ha popularizado en los últimos años debido a su apariencia tierna y su personalidad juguetona. Sin embargo, Amir señala que uno de los mayores inconvenientes del bulldog francés es su fragilidad en términos de salud. Muchos de estos perros tienen problemas respiratorios debido a su estructura facial plana, lo que les causa dificultades para respirar correctamente. Además, son muy independientes y no siempre es fácil entrenarlos.

Border collie

Aunque el border collie es considerado por muchos como uno de los perros más inteligentes del mundo, Amir lo incluye en su lista de razas que no recomendaría tener en casa. Si no se le ofrece suficiente ejercicio y actividades, este perro puede volverse destructivo y desarrollar comportamientos problemáticos. Además, debido a su inteligencia, puede desafiar a sus dueños y no seguir órdenes si no están motivados. Esto puede hacer que el entrenamiento sea complicado.

Husky siberiano

Finalmente, Amir menciona al husky siberiano como otra raza que no recomendaría tener en casa, especialmente si se busca un perro tranquilo. Es una raza que requiere mucha atención y puede adoptar comportamientos destructivos si no hace suficiente ejercicio. Los huskies tienen una energía desbordante, lo que significa que necesitan actividad física constante para mantenerse equilibrados. Son perros independientes, lo que también puede hacer que su entrenamiento sea todo un desafío.

Consejos prácticos

Adiestrar a un perro es fundamental para lograr una convivencia armoniosa y fortalecer el vínculo entre mascota y dueño. Éstas son las principales recomendaciones de los veterinarios:

Paciencia : la paciencia es clave en el proceso de entrenamiento. Los perros aprenden por repetición, por lo que es esencial ser constante en las órdenes y las rutinas.

: la paciencia es clave en el proceso de entrenamiento. Los perros aprenden por repetición, por lo que es esencial ser constante en las órdenes y las rutinas. Refuerzo positivo : utiliza recompensas como golosinas, juguetes o caricias cuando tu perro realice una acción correcta. El refuerzo positivo es más efectivo que el castigo.

: utiliza recompensas como golosinas, juguetes o caricias cuando tu perro realice una acción correcta. El refuerzo positivo es más efectivo que el castigo. Socialización : exponer a tu perro a diversas personas, lugares y otros animales desde cachorro lo ayudará a ser más equilibrado y menos temeroso.

: exponer a tu perro a diversas personas, lugares y otros animales desde cachorro lo ayudará a ser más equilibrado y menos temeroso. Tiempo y ejercicio : un perro cansado es más receptivo al aprendizaje. Asegúrate de proporcionarle suficiente ejercicio físico y mental para mantenerlo feliz y concentrado.

: un perro cansado es más receptivo al aprendizaje. Asegúrate de proporcionarle suficiente ejercicio físico y mental para mantenerlo feliz y concentrado. Evitar la frustración: si el perro no aprende de inmediato, no te frustres. Cada perro tiene su propio ritmo de aprendizaje.

Al elegir un perro, no sólo hay que considerar su apariencia o temperamento, sino también las necesidades particulares de cada raza. Algunas requieren más atención, ejercicio o dedicación en su entrenamiento que otras. Por eso, antes de decidir qué perro adoptar, es esencial evaluar tanto los aspectos positivos como los retos que implica cuidar de esa raza. Con el enfoque adecuado y el compromiso necesario, cualquier perro puede convertirse en el compañero ideal.