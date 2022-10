¿Existe la pastilla del día después para perros? Estos son sus métodos anticonceptivos

Son muchos los dueños de perros que en algún momento se han planteado la pregunta de si existe la píldora del día después u otro método anticonceptivo para estos animales. Pues bien, lo cierto es que la esterilización no es el única manera de prevenir la concepción; también existen píldoras recetadas por veterinarios.

Métodos anticonceptos para perros

Lo primero a tener en cuenta es que la píldora anticonceptiva para perros no tiene absolutamente nada que ver con la «humana» por una razón muy sencilla: estos animales no tienen un ciclo mensual, por lo que no tiene sentido la administración de píldoras cíclicas mensuales.

El método anticonceptivo para perros recibe el nombre de Megestrol, y se administra, siempre bajo prescripción veterinaria, al inicio del ciclo y durante ocho días seguidas. Se presenta en forma de píldora, así que muchos dueños se la dan a sus mascotas «escondida» entre la comida.

Para que haga efecto, hay que darles la píldora anticonceptiva todos los días a la misma hora. Es una excelente opción para perras cuando no se desea realizar esterilización o por algún motivo como alergia a la anestesia no se puede acudir a este método. También es una buena forma de prevenir el embarazo cuando no se desea que la perra tenga cachorros ahora, pero sí en el futuro en un futuro.

Al igual que con los métodos anticonceptivos «humanos», el Megestrol también tiene una serie de efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, mareos, problemas para conciliar el sueño, aumento de peso y demás.

Píldoras anticonceptivas «humanas»

Los animales no tienen las mismas hormonas que el ser humano, y el ciclo reproductivo tampoco es igual. Por lo tanto, las píldoras anticonceptivas «humanas» no previenen la concepción en perros ni en gatos. Además, pueden ser tóxicas si los animales las ingirieren en grandes cantidades.

A esto hay que sumar la reproducción en perros y gatos no se da de la misma manera que en los humanos. Las perras, por ejemplo, entran en celo tan solo dos veces al año. Es decir que solamente pueden quedar embarazadas cuando están en la etapa de celo de su ciclo, en contraste con el ciclo mensual de una mujer.

Si crees que las píldoras anticonceptivas podrían ser un buen método para prevenir el embarazo en tu perra, te recomendamos que consultes a tu veterinario sobre todas las opciones que hay disponibles. En función de la raza, el estado de salud y la edad del animal, te dirá cuál es mejor.