Datos curiosos de la lombriz de tierra que te sorprenderán

La lombriz de tierra es uno de los animales más interesantes que existen. Los científicos han identificado a más de 5.000 especies diferentes, aunque calculab que podrían existir más de 8.000. Miden entre 10 y 30 centímetros y su cuerpo se compone por una serie de decenas de anillos que reciben el nombre de metámeros, cada uno de los cuales incluyen la mayor parte de los órganos vitales.

Respiran a través de la piel

Las lombrices de tierra no tienen pulmones, de manera que respiran a través de su piel. Absorben los fluidos y el aire, siempre y cuando su piel esté húmeda. Este es el motivo por el que suelen evitar la luz solar directa. Además, sufren fotofobia.

Pueden sobrevivir con la mitad del cuerpo

Si hay algo que realmente sorprende de las lombrices de tierra es que son capaces de sobrevivir con la mitad del cuerpo si se les corta por la mitad. Eso sí, solo lo hacen con una de las partes. Esto ocurre porque pueden regenerar la parte que les falta y, a pesar de su pequeño tamaño, tienen 1.000 veces más fuerza que los humanos.

Son hermafroditas

Es un animal hermafrodita, de forma que tiene órganos sexuales tanto femeninos como masculinos. Aún así, la gran mayoría de ejemplares prefieren copular con otros para reproducirse.

Tras la cópula, la lombriz forma un capullo en forma circular, y los ovocitos y el esperma se colocan en su interior. Luego, el capullo se entierra y, una vez transcurren entre dos y cuatro semanas, las lombrices recién nacidas salen a la superficie.

Comen 4,5 kilos de comida al año

Las lombrices pueden consumir la mitad de su peso corporal o incluso más a diario. Se alimentan de materia orgánica, de pequeñas rocas que contienen materia orgánica y también de basura. Ingieren 4,5 kilos de comida al año.

Tienen un papel muy importante en el ecosistema

Las lombrices juegan un papel fundamental en el ecosistema porque mejoran las propiedades tanto físicas y químicas de los suelos, al tiempo que estimulan la actividad bacteriana. A todo esto hay que sumar que participan en los ciclos naturales del carbono y el nitrógeno en la tierra, y forman parte de la cadena alimentaria de un gran número de aves.

No tienen ojos

La lombriz de tierra no tiene ojos y, por lo tanto, no ve. Aún así, puede sentir la luz y no soporta los rayos ultravioleta durante mucho tiempo.

Estas son las principales curiosidades de la lombriz de tierra. ¿Cuál te ha sorprendido más?