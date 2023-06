¿Cómo saber si el gato está enfermo? Principales señales de alerta

Adoptar un gato como mascota no es ningún juego, sino que conlleva una gran responsabilidad. Debemos tomar la responsabilidad de cuidarle y proporcionarle una buena calidad de vida. Además, es importante que hagamos un esfuerzo para entender el lenguaje corporal de los gatos porque solo así vamos a saber cuando a nuestra mascota le ocurre algo. Si bien es cierto que los gatos no son tan expresivos como los perros, hay una serie de señales que denotan que algo no va bien. Estos son los signos a los que debemos prestar atención para saber si el gato está enfermo.

Apetito

Del mismo modo que ocurre en los humanos, cambios en el apetito de los animales puede ser una señal de alerta. Cuando los gatos están enfermos, tienen menos ganas de comer y se muestran cansados y sin energía durante todo el día. En muchos casos la falta de apetito va acompañada de un cambio de peso.

Movimientos

Si tu gato está enfermo dormirá más, y estará aletargado y cansado durante todo el día. Si por ejemplo sufre de artrosis, una enfermedad relativamente común cuando los gatos son mayores, dejará de dar saltos porque le dolerán las articulaciones.

Comportamiento

Cambios en el comportamiento también pueden ser una clara señal de que algo no va bien. Tú mejor que nadie conoces a tu gato, y si siempre se ha mostrado sociable y cariñoso, y de repente le observas asustado y con tendencia a esconderse, puede hacerte sospechar. Algunas alteraciones, como la cistitis o un cuadro crónico de estrés, pueden provocar que los gatos orinen o defequen fuera de la bandeja.

Costumbres de higiene

Y, por último, teniendo en cuenta que los gatos son animales extremadamente higiénicos, y ellos mismos se encargan de mantener su pelo brillante y limpio. Si observas que tu mascota deja de acicalarse y su pelo empieza a estar en mal estado, ve al veterinario. Lo más probable es que tenga algún problema en la boca, como la gingivitis.

Una de las principales enfermedades que sufren los gatos es la otitis, como se denomina a la inflamación del conducto auditivo. Por lo general, causa dolor e incluso pérdida de audición, de forma que los gatos suelen mostrar las señales de alerta que hemos explicado. En la gran mayoría de casos se produce por la presencia de ácaros y los animales se curan sin complicaciones con el tratamiento adecuado.