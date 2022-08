¿Cómo conseguir que el gato sea feliz? Las claves

Los gatos son las segundas mascotas más populares del mundo, sólo por detrás de los perros. Aunque tienen fama de independientes y ariscos, lo cierto es que son animales encantadores con los que es muy fácil convivir. Ahora bien, es importante entender cuáles son sus necesidades y saber qué cosas les gustan. Si tienes un gato como mascota, así puedes conseguir que sea feliz.

Alimentación e hidratación

Del mismo modo que el resto de animales, los gatos necesitan estar bien alimentados para tener una buena salud y ser felices. Elige un pienso con un valor nutricional adecuado según la edad, el peso y el estado de salud de tu mascota. El ingrediente principal tiene que ser la proteína y, además, debe contener grasas insaturadas, fibra, vitaminas y minerales.

En lo que respecta a la hidratación, los gatos deben tener agua fresca y limpia a su disposición en todo momento. A algunos gatos les gusta beber el agua directa del grifo, así que si este es el caso de tu mascota, puedes adquirir una fuente de agua para él.

Salud

Como resulta lógico, las visitas periódicas al veterinario son fundamentales para detectar cualquier tipo de enfermedad de forma temprana. Además, los gatos deben seguir el calendario de desparasitación y vacunación establecido por el especialista.

Higiene

Los gatos son animales extremadamente limpios, así que debes prestar especial atención a la higiene de la caja de arena. Tienes que limpiarla a diario porque si está sucia, lo más seguro es que tu mascota se niegue a utilizarla. Además, es importante que cepilles al animal a diario para eliminar la suciedad y el pelo muerto.

Necesidades

Si realmente quieres que tu gato sea feliz, en ningún caso debes obligarle a hacer algo que no quiere, sobre todo cuando está asustado o tiene miedo. Si por ejemplo llegan visitas a casa y corre a esconderse en un rincón, no le fuerces a estar con los invitados.

A algunos gatos les gusta que los cojan en brazos, mientras que otros no quieren ser cogidos porque se sienten atrapados. No tiene ningún sentido que fuerces a tu mascota, porque así lo único que conseguirás es que no quiera estar a tu lado.

Es imprescindible que detectes qué le gusta y qué no. Todos los gatos tienen un lenguaje corporal específico que utilizan para comunicarse con los humanos y entre ellos. Si aprendes a interpretarlo, sabrás qué es exactamente lo que necesita tu mascota en cada momento.