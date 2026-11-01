El aviso de Alan Peiró, adiestrador canino: “Muchos perros sufren más por el mal cuidado ante el clima que por el clima en sí”

Con la intención de proteger a sus mascotas de las temperaturas extremas, muchos propietarios adoptan medidas que, lejos de beneficiarlas, pueden acabar perjudicando su salud. El adiestrador canino Alan Peiró alerta de que «muchos perros sufren más por el mal cuidado ante el clima que por el clima en sí». El experto pone como ejemplo dos comportamientos bastante habituales: ponerles abrigos en invierno cuando realmente no los necesitan y mojarlos de forma incorrecta durante los días de calor en verano. Son dos prácticas que deberían evitarse.

Otra de sus preocupaciones tiene que ver con los consejos que circulan por las redes sociales. Muchos propietarios imitan las recomendaciones de personas sin ningún tipo de formación y aplican determinados métodos sin valorar las necesidades concretas de sus mascotas. Por este motivo, Peiró insiste en la importancia de acudir a profesionales y considerar aspectos como el tipo de pelaje, la edad y el estado físico de cada perro. Y es que no todos los animales toleran igual las temperaturas: mientras algunos son especialmente sensibles al frío, otros no soportan el calor, dependiendo de sus características individuales.

Cómo cuidar a los perros en invierno

Algunas razas están especialmente preparadas para vivir en climas muy fríos gracias a su adaptación al entorno. Estos perros cuentan con dos capas de pelo: una exterior, más gruesa y resistente al agua, y otra interior, suave y lanosa, que funciona como aislante térmico y ayuda a mantener el calor.

Otro elemento que influye es la presencia de una capa de grasa subcutánea, que actúa como una protección adicional frente al frío. Esta reserva de grasa ayuda a conservar la temperatura corporal y reduce la pérdida de calor. Asimismo, los perros de mayor tamaño pierden calor más lentamente en proporción a su masa corporal. Por último, hay que tener en cuenta el comportamiento natural de cada raza; algunos perros tienen instintos que les permiten buscar refugio excavando en la nieve, mientras que otros tienden a permanecer cerca de sus compañeros para aprovechar el calor corporal.

Durante los meses de invierno, los perros también necesitan adaptar algunos de sus hábitos para protegerse de las bajas temperaturas:

Uno de los aspectos fundamentales es ajustar los horarios de los paseos. Siempre que sea posible, conviene salir durante las horas más cálidas del día y evitar las zonas con hielo. Al volver a casa, si el perro se ha mojado con la lluvia o la nieve, debemos secarlo bien, prestando atención no sólo al lomo y las patas, sino también al abdomen y las axilas.

La alimentación y la hidratación son otros dos factores que no debemos descuidar. Aunque algunos perros pueden necesitar un aporte energético adicional durante el invierno, aquellos que viven dentro de casa normalmente deben mantener su dieta habitual. También es imprescindible que tengan agua limpia y disponible en todo momento.

Por otro lado, el cepillado regular ayuda a mantener el manto en buenas condiciones, mientras que conviene espaciar los baños para no eliminar los aceites naturales que protegen la piel.

Finalmente, hay queproporcionarles una cama cómoda, mullida y alejada de las corrientes de aire les permitirá descansar mejor y mantenerse protegidos durante las noches más frías.

¿Abrigo sí o no?

Ponerle un abrigo a un perro no significa necesariamente humanizarlo. En muchos casos, es una prenda que realmente necesita para protegerse del frío.

¿En qué debemos fijarnos? En primer lugar, en el propio perro y en su raza. Es evidente que algunas están mucho mejor preparadas para soportar las bajas temperaturas e incluso han nacido para desenvolverse en climas fríos. Es el caso de razas nórdicas como el husky, el samoyedo o el shiba inu. Sin embargo, hay muchas otras razas que no están preparadas para soportar el frío. Algunas tienen la piel muy fina y un pelaje corto, poco denso o sin doble capa, por lo que pierden calor con mayor facilidad.

Además, independientemente de la raza, hay que tener en cuenta otros factores. Un perro muy mayor puede tener más dificultades para regular su temperatura corporal, al igual que uno enfermo o con un sistema inmunitario debilitado. En segundo lugar, debemos observar cómo se comporta nuestra mascota. Si notamos que tiene frío, le cuesta salir de casa, tiembla o incluso empeora su estado de salud durante el invierno, ponerle un abrigo puede ser una buena decisión. Lo primero es su bienestar .