Así detectan los perros a las personas que no son de fiar

Los perros, a pesar de ser animales bien conocidos por todos, nunca dejan de sorprendernos. Son fieles, divertidos, inteligente y capaces de establecer un gran gran vínculo emocional. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que los perros también son capaces de percibir a las personas que no son de fiar. Y no solo eso: recuerdan a esas personas, así que en adelante desconfían de ellas.

La investigadora Akiko Takoaka, del Departamento de Psicología de la Universidad Rissho en Tokyo, ha realizado una serie de estudios en los que ha demostrado que los canes saben identificar cuando alguien les está engañando.



En uno de los experimentos, una persona indicaba a los perros un recipiente lleno de comida. Al lado, otra persona señalaba un recipiente vacío que los canes descubrían cuando se acercaban para ver qué contenía. Pues bien, más adelante, se comprobó que los perros sentían rechazo hacia la persona que les había enseñado el recipiente vacío, ya que les había engañado.

Otra investigación publicada en la prestigiosa revista ‘Science Direct’ a puesto de manifiesto que los perros saben diferenciar a las persona que son amables con ellos. Para ello, se hizo un experimento en el que varios canes recibían un recipiente con comida. Sin embargo, para poder abrirlo necesitaban la ayuda de sus dueños.

Algunos debían ayudarles, mientras que otros debían mostrarse impasibles ante las súplicas de sus mascotas. Pues bien, los perros a los que sus dueños les habían ayudado eran mucho más receptivos y cercanos con ellos. También mostraron un mejor comportamiento.

Por otro lado, un análisis del Departamento de Psicología de la Universidad de Kyoto ha averiguado que los perros pueden entender cuando alguien es desagradable con su dueños. En el experimento, participaron varios canes acompañados de sus dueños y algunos voluntarios a los que no conocían.

Algunos voluntarios tenían que comportarse de manera amable con el dueño en presencia del perro, mientras que otros debían hacer justo lo contrario. Luego, los voluntarios ofrecieron comida a los perros. A los que habían mostrado una actitud amable con sus diseños, los perros aceptaban la comida e incluso eran cariñosos con ellos. Mientras, los que habían sido desagradables, se encontraron con una actitud de hostilidad y rechazo por parte del animal.

Todos estos estudios sirven para demostrar que los perros saben detectar a aquellas personas que no son de fiar.