Vox niega el boicot al PP en Arganda: «Mienten, las competencias se relegaron y se pueden revocar»

Nadie está boicoteando al Gobierno de Arganda del Rey ni al alcalde del PP. Es lo que trasladan desde Vox, el responsable de la moción por la que el primer edil Alberto Escribano entiende que han quitado competencias a su Ejecutivo para dificultarle la gobernanza. Pedro Majolero, viceportavoz de Vox, asegura que «miente»: «Las competencias se relegaron y se pueden revocar».

PSOE apoyó la moción de Vox, un movimiento que se ha interpretado como una moción de censura encubierta, ya que se en varios plenos el portavoz socialista trasladó que quitaría las competencias al gobierno local y, en plenos siguientes, el de Vox le dijo lo mismo. Ambas formaciones amenazaron con hacerlo porque el Consejo de Gobierno estaba aprobando demasiados expedientes de convalidaciones de gastos. Estas facturas (1.083 en total), indicó el alcalde, las dejó a deber el anterior gobierno socialista, el mismo que votó en la moción.

Desde Vox no desmienten que entre esos expedientes de gastos hayan facturas pendientes de la legislatura del PSOE, pero indican que no es lo único. No estaban de acuerdo en que se aprobara todo en junta local, a puerta cerrada, porque se estaba dando luz verde «a muchas cosas que iban en contra de los intereses de los vecinos».

Como ejemplo, Majolero cita la subida de los precios en la cafetería del centro de mayores, a pesar de que en una reunión informativa anterior habían obtenido una opinión desfavorable.

Desmiente igualmente que quieran dificultar la gobernanza. De hecho, indica, ya se ha aprobado el pago de 15 facturas en el pleno. «Si el PSOE me trae una moción, yo voto pensando en mi pueblo, no en si es el PSOE quien la ha presentado», explica el viceportavoz. Así, han apoyado la denuncia de los socialistas, que se han quejado de que la Escuela de Idiomas haya eliminado el Alemán y los alumnos que quieran estudiarlo tengan que ir hasta Rivas Vaciamadrid.

Lejos de la política nacional

Además, añade que esto no se trata de una guerra de partidos y que a su formación en Arganda «le queda muy lejos la política nacional». Lo único que quieren, visto lo que «se ha aprobado a puerta cerrada», es que los créditos o los precios públicos pasen por el pleno.

Igualmente, nadie le ha quitado las competencias al Ejecutivo local, relata, sino que «estaban relegadas y se pueden revocar». Es decir, el pleno del Ayuntamiento es el que le da las competencias para poder decidir en junta de Gobierno, y por ello puede retirárselas.

El PP de Arganda del Rey no consiguió la mayoría absoluta en las elecciones, en las que empató en número de concejales con el PSOE, aunque le aventajó en número de votos, razón por la que finalmente está gobernando. La llave de su gobierno la tenía Vox, aunque no llegaron a un acuerdo de coalición. Los populares le ofrecieron formar parte del Ejecutivo con una concejalía, algo acorde a los resultados electorales, a juicio del alcalde.

En Vox, en cambio, no están de acuerdo con esta afirmación. Señalan que, cuando no se tiene mayoría absoluta «hay que saber llegar a acuerdos». «Nos han colocado en la oposición y tenemos que hacer oposición», declara Majoral. Subraya también que su partido ha sido el único coherente, porque votó en contra de darle las competencias y ahora se las han retirado, «el PSOE es el veleta».