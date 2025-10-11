Vox exige al alcalde de Mejorada «medidas inmediatas» ante el aumento de la criminalidad

Vox ha alertado del «preocupante aumento» de la criminalidad en Mejorada del Campo (Madrid) y ha exigido soluciones urgentes tras los últimos incidentes en la urbanización El Tallar, unos sucesos que son «muestra de la impunidad con la que actúan los delincuentes en el municipio», señala la formación de Santiago Abascal en una nota de prensa.

Desde el grupo municipio de Vox en Mejorada del Campo remiten a los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2025, que reflejan un incremento del 23% en el total de infracciones penales en este municipio madrileño respecto al mismo periodo del año anterior. Junto a ello, destacan especialmente el aumento de los delitos de lesiones y riñas tumultuarias (+116,7%), los hurtos (+96,4%) y los robos con violencia e intimidación (+16,7%).

«A este preocupante contexto se suma el grave incidente ocurrido el pasado sábado 5 de octubre en la urbanización El Tallar, donde se produjo un enfrentamiento entre clanes, con la presunta utilización de armas de fuego y la intervención de varias unidades de la Guardia Civil, tanto del puesto de Mejorada como de la comandancia de Rivas, incluida la USECIC, unidad de intervención rápida, como Policía Local», señala Vox en la nota de prensa.

La formación de Abascal detalla que varias personas resultaron heridas, siendo atendidas en las dos ambulancias desplazadas, «una de ellas con fractura de brazo fue trasladada al hospital». Por su parte, los vecinos, indica la nota, «por temor a represalias, han evitado presentar denuncia, a pesar de la gravedad de los hechos».

De esta manera, Vox Mejorada del Campo subraya que «los residentes de El Tallar y otras urbanizaciones irregulares del municipio llevan años denunciando situaciones de inseguridad, desórdenes, tráfico de drogas y persecuciones policiales, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces por parte de las administraciones competentes». «Una delincuencia ya asentada, aprovechándose de la inacción de las administraciones», añade el escrito.

Ángel Manuel Alonso Méndez, portavoz de Vox en Mejorada del Campo, ha afirmado que «los datos oficiales confirman lo que los vecinos llevan tiempo advirtiendo: la criminalidad en Mejorada del Campo está descontrolada y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros en sus propias calles y viviendas».

«Es inaceptable que, ante hechos tan graves como los ocurridos en El Tallar, el Gobierno municipal siga mirando hacia otro lado y no impulse soluciones reales para garantizar la seguridad de todos», ha sentenciado Alobso sobre el Ejecutivo local del socialista Jorge Capa.

El grupo municipal de Vox ha exigido al Gobierno de Capa que adopte «de manera inmediata medidas efectivas» para frenar la escalada de violencia y delincuencia en el municipio, y ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la seguridad de los vecinos «sea una prioridad real en la agenda política local».