El refugio de Aitana (27 años) en Madrid: comparte urbanización con David Bisbal, Carlos Sobera y Patricia Conde

Aitana es la gran protagonista del mes de septiembre en la capital, ya que la cantante afronta uno de los momentos más especiales de su carrera. Los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre tiene una cita con el público en el Movistar Arena de Madrid y no queda una sola entrada para ninguno de los cuatro conciertos. Cuatro sold out para una artista que arrasa con su Cuarto Azul World Tour.

Madrid, sin embargo, es bastante más que otra parada de la gira. Es también la ciudad que Aitana eligió para instalarse y donde ha encontrado un lugar al que regresar cuando se baja del escenario. Su casa está en Ciudalcampo, una conocida urbanización situada al norte de la capital en la que la cantante tiene vecinos también muy populares como el cantante David Bisbal o el actor y presentadora, Carlos Sobera.

El refugio de Aitana en Madrid

Aitana compró su vivienda en Ciudalcampo a finales de 2022 y en ella encontró algo complicado de conseguir cuando se tiene su nivel de popularidad: espacio y, sobre todo, privacidad. La propiedad es una vivienda unifamiliar de tres plantas. Según la información publicada sobre el inmueble, dispone de unos 674 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela que supera los 2.500 metros cuadrados. Otras informaciones elevan la superficie del terreno por encima de los 2.700. Su valor se habría situado en torno a los 800.000 euros en el momento de la adquisición, aunque las cifras publicadas sobre propiedades de personajes conocidos deben tomarse siempre como aproximadas.

Por fuera, la casa se aleja bastante de la imagen clásica del gran chalet. El hormigón visto tiene mucho protagonismo y la fachada sigue una estética de inspiración brutalista, con formas sencillas y prácticamente sin elementos ornamentales. Los grandes ventanales hacen el resto. La luz natural entra en buena parte de las estancias y dentro se mantiene una decoración contemporánea en la que dominan los tonos neutros.

Jardín, piscina y hasta un estudio de grabación

Buena parte de la vivienda está pensada para poder disfrutarla sin necesidad de salir. La parcela cuenta con un gran jardín y piscina, además de un porche acondicionado como zona de descanso. La vegetación cumple aquí una doble función. Setos altos, árboles y otros elementos naturales rodean parte de los exteriores y proporcionan intimidad frente a las miradas desde fuera.

Pero hay dos espacios que llaman especialmente la atención. La casa dispone de una pequeña sala de discoteca y un estudio de grabación. Pero no sólo eso. En Metamorfosis, que es el documental de Netflix que muestra parte de la vida de la artista, explicó como la música también se ha colado en otros rincones de la casa, mostrando además parte de su dormitorio y la importancia que había tenido durante el proceso creativo de su último trabajo. La habitación cuenta con una cama king size, armarios empotrados y un gran ventanal.

No se trata, por tanto, únicamente de la casa a la que vuelve después de una gira. Parte de las canciones de su nueva etapa han tomado forma dentro de ella.

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David Bisbal, Carlos Sobera y Patricia Conde, entre sus vecinos

Aitana no es la única cara conocida que ha elegido Ciudalcampo. Entre las personalidades vinculadas a esta urbanización aparecen también David Bisbal, Carlos Sobera y Patricia Conde. La razón resulta fácil de entender ya que la zona pertenece al término municipal de San Sebastián de los Reyes y combina grandes parcelas y zonas verdes con una distancia relativamente cómoda respecto a Madrid.

La urbanización dispone además de vigilancia las 24 horas, uno de los atractivos para quienes necesitan un grado de privacidad difícil de encontrar en zonas más céntricas. A esto se suman las vistas hacia la sierra y diferentes espacios para caminar o practicar deporte y también, la proximidad a la A-1 que facilita los desplazamientos hacia Madrid, algo especialmente práctico para una artista que continúa teniendo buena parte de su actividad profesional en la capital.

La casa que Aitana dejó tras su relación con Miguel Bernardeau

Antes de instalarse en Ciudalcampo, la cantante había vivido en otra zona de Madrid. Aitana compartió una vivienda con Miguel Bernardeau en Dehesa de la Villa, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca. La pareja realizó reformas en aquella propiedad durante el tiempo que vivió allí. Tras su ruptura, la vivienda terminó poniéndose a la venta y, según las informaciones publicadas entonces, se vendió por alrededor de 1,5 millones de euros.

El traslado a Ciudalcampo abrió una etapa diferente. También coincidió con años de numerosos cambios en la vida profesional de Aitana: nuevos discos, giras cada vez mayores y el salto a grandes estadios.Ahora la cantante vuelve a tener Madrid como protagonista. Primero será sobre el escenario: cuatro conciertos y cuatro llenos en el Movistar Arena. Después de cada uno, tendrá relativamente cerca ese otro Madrid que ha elegido para vivir, bastante más silencioso que el que encontrará frente a miles de personas los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre.