Las quejas vecinales por la suciedad de Alcorcón se duplican pese al aumento en 5 millones del gasto en limpieza

Los vecinos de Alcorcón presentaron el año pasado 1.341 reclamaciones contra los servicios de limpieza viaria del Ayuntamiento, casi el doble que el año anterior, a pesar de haber aumentado el gasto en 5 millones. Los datos, recogidos en la Memoria de Sugerencias y Reclamaciones de 2025, evidencian una desconexión entre el aumento del gasto municipal y la percepción vecinal sobre el estado de la ciudad.

Más inversión, mismas quejas

Según el propio informe económico-financiero del Ayuntamiento, la transferencia municipal a ESMASA —la empresa que se encarga de la limpieza viaria, la recogida de residuos, el mantenimiento del alumbrado público y la limpieza de edificios municipales— pasará de 34,5 a 35,4 millones de euros entre 2025 y 2026, un incremento de 900.000 euros. A esa cifra se suma una nueva transferencia de capital de 1,24 millones de euros para renovar vehículos y medios técnicos de la sociedad pública.

En paralelo, el programa de Parques y Jardines recibirá 352.000 euros más en gasto corriente para «continuar incrementando los trabajos de mantenimiento y apoyo a este servicio», según el propio documento municipal, además de 2,37 millones de euros adicionales en inversión nueva. En conjunto, ambas partidas suman un incremento de casi 5 millones de euros de un ejercicio a otro.

Sin embargo, la Memoria de Sugerencias y Reclamaciones de 2025 —incluida en la documentación de la última Comisión de Sugerencias y Reclamaciones— revela que Parques y Jardines fue el área municipal que más quejas concentró el año pasado, con 242 reclamaciones, seguida de ESMASA, con 194. Entre ambas suman 436 reclamaciones vecinales, las dos áreas con mayor volumen de descontento de todo el catálogo de servicios municipales.

Los indicadores de satisfacción incluidos en la memoria confirman un empeoramiento generalizado de la percepción ciudadana: el 78,42% de las comunicaciones registradas por los vecinos son reclamaciones, prácticamente ocho de cada diez, y el número de usuarios insatisfechos con los servicios municipales casi se ha duplicado respecto al año anterior, superando los niveles de la serie histórica.

También ha empeorado la capacidad de respuesta del Ayuntamiento. Si anteriormente el 70,49% de las sugerencias y reclamaciones recibía contestación en menos de 30 días, en 2025 ese porcentaje descendió hasta el 60,12%. Es decir, el Gobierno municipal solo responde dentro de ese plazo a seis de cada diez comunicaciones presentadas por los vecinos.

El deterioro de la vía pública se dispara

Más allá de las reclamaciones directas, la propia memoria constata un fuerte repunte de las incidencias detectadas en la vía pública: de 600 en 2023 y 806 en 2024 se pasó a 1.341 en 2025, un incremento del 66% en un solo año. Dentro de esa cifra, Limpieza Viaria acumuló 112 incidencias y Parques y Jardines, 124.

Inversión repartida de forma desigual

De los casi 5 millones de euros de incremento entre ambas partidas, solo 1,25 millones corresponden a gasto corriente destinado al mantenimiento diario del servicio. El resto, unos 3,6 millones de euros, se destina a inversión de capital: compra de maquinaria, vehículos y obra nueva, un tipo de gasto que no necesariamente se traduce en una mejora inmediata de la limpieza de calles o el cuidado de las zonas verdes que los vecinos reclaman.

El Ayuntamiento no ha explicado públicamente por qué el incremento presupuestario no se ha traducido, según sus propios datos internos, en una reducción de las quejas vecinales en estas dos áreas.