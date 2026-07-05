El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por la alcaldesa socialista Candelaria Testa, ha aprobado una nueva línea de becas deportivas individuales dotada con 30.000 euros que se concederán exclusivamente a mujeres. Los deportistas hombres del municipio, en cambio, no podrán optar a ninguna beca equivalente, ya que esta categoría no existe para ellos en la convocatoria.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana el paquete global de subvenciones al deporte para la temporada 2026-2027, que asciende a 670.000 euros, la cifra más alta de la historia municipal en esta materia. De ese total, 600.000 euros se destinan al deporte base y 70.000 euros a los equipos de élite, ambas partidas dirigidas a clubes y asociaciones deportivas sin distinción de sexo.

La novedad de este año es la tercera línea, de 30.000 euros, bautizada como «becas de deporte femenino», que el Ayuntamiento entregará de forma directa —sin concurrencia competitiva— y que, según ha explicado la propia Concejalía, busca «apoyar a nuestras deportistas para la temporada 2026-2027».

Se trata, además, de la primera vez que el Ayuntamiento de Alcorcón concede becas a deportistas individuales, según ha podido confirmarse a través de los comunicados municipales de los últimos años. Hasta ahora, el modelo de ayudas al deporte local se había limitado a subvencionar a clubes y entidades, sin ninguna partida destinada a personas concretas, ni de un sexo ni del otro. El nuevo formato de becas individuales, por tanto, nace ya con un criterio de sexo excluyente para los hombres.

La concejala de Deportes, Carmen Martín, ha defendido la medida como parte de «un incremento progresivo» en el apoyo municipal al deporte, recordando que la partida global ha crecido de manera constante desde 2021, cuando el presupuesto para clubes era de 200.000 euros.

Antes de aprobar esta línea, el Ayuntamiento lanzó un formulario de participación ciudadana bajo el lema «Participa y ayúdanos a configurar las nuevas subvenciones de deporte femenino», en el que preguntaba a los vecinos, entre otras cuestiones, por los motivos del abandono deportivo femenino en la adolescencia.

El Consistorio no ha explicado públicamente por qué la nueva figura de becas individuales se ha reservado en exclusiva a mujeres ni ha detallado si se ha valorado una fórmula abierta a ambos sexos. El resto del paquete de 670.000 euros beneficiará a más de 40 clubes y entidades deportivas y a más de 17.000 deportistas de todas las disciplinas, hombres y mujeres, a través de las subvenciones generales de deporte base y de élite, cuyo plazo de solicitud se abrirá una vez publicada la convocatoria en el BOCM.