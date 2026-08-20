Toda la verdad sobre la casa de Manu Tenorio que ha estado okupada durante años: «Tenía una extrema suciedad»

Después de varios años viviendo un auténtico calvario, Manu Tenorio ha recuperado por fin su vivienda de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. La casa se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para el cantante después de que, a mediados de 2024, denunciara públicamente que sus «inquilinos morosos» habían dejado de pagarle el alquiler.

Desde entonces, el artista no ha ocultado su desesperación ante una situación que le impedía disfrutar de su refugio gaditano. Pero ahora, tras un largo proceso y varios meses de incertidumbre, se ha producido el desenlace que tanto esperaba: Manu Teneorio vuelve a tener las llaves de su casa. Pero, ¿cómo ha conseguido recuperarla y qué ha ocurrido realmente con sus antiguos inquilinos?

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Para poder responder a estas preguntas, conocer los detalles del caso y saber en qué situación se encuentra actualmente la vivienda, COOL se ha puesto en contacto con Alfredo Arrién, el abogado del intérprete. El letrado, lejos de optar por el silencio, ha explicado sin tapujos qué es lo que ha ocurrido realmente en las últimas semanas y cómo se ha resuelto el conflicto. «Se solicitó una ejecución provisional, pero no había resuelto todavía el Juzgado de Instancia número 2 de Sanlúcar de Barrameda, entonces insistimos para firmar un acuerdo extraprocesal con los ocupantes de la vivienda. Lo firmaron y acordaron abandonar la vivienda el 5 de agosto», señalaba.

Arrién hacía hincapié en que los inquilinos se fueron por su propio pie en la fecha acordada, pero que, sin embargo, la vivienda se encontraba en un muy mal estado. «Tenía una extrema suciedad y mucho desgaste de muebles y de la propia vivienda. De hecho, hay que reformarla para que vuelva a ser habitable», desvelaba. Por el lamentable estado del inmueble y el daño psicológico que ha sufrido en los últimos meses, el abogado ha avanzado que Tenorio no descarta emprender acciones penales.

La reacción de Silvia Casas tras el desenlace

Más allá de las palabras del abogado, COOL quiso ir un paso más allá y conocer de primera mano cómo se sentían los protagonistas de la noticia. Y, aunque no pudo hablar con Manu Tenorio, sí lo hizo con Silvia Casas, su mujer. «Es que yo no tengo ni idea de esos temas, de verdad. Respeto mucho vuestro trabajo porque yo también me dedico a la comunicación y sé que es tu deber, pero no tengo nada que decir. Estoy en la playa con mi hijo y con mi familia y de verdad que no me quiero pronunciar», concluía.

Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas. Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el… — Manu Tenorio (@manutenorio) September 7, 2025

A pesar de que sus declaraciones han sido escuetas, lo cierto es que las palabras que en un pasado pronunció Manu Tenorio públicamente sobre el tema, dejan entrever que es muy probable que estén muy contentos de haber podido recuperar el inmueble. Sin ir más lejos, en el verano de 2025, el cantante hizo uso de su perfil oficial de X para lamentar que, de nuevo, no podía disfrutar de su casa durante la época estival. «Lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente», sentenciaba por aquel entonces.