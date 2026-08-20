MiniCari, la nieta de Cari Lapique que empieza a dejar de ser «la nieta de»: estilo, carácter y una personalidad propia

Hay apellidos que pesan, pero también hay familias que saben convertirlos en una historia de cariño. MiniCari, nieta de Cari Lapique e hija de la inolvidable Caritina Goyanes, pertenece a una de esas sagas que forman parte de la crónica social española. Sin embargo, a sus 11 años, empieza a demostrar que no quiere quedarse simplemente en la nieta de o la hija de. Tiene carácter, estilo y una personalidad que empieza a abrirse paso.

Su nombre ya cuenta parte de su historia. Se llama Caridad, como su abuela y como su madre, y de ahí nació ese cariñoso MiniCari con el que todos la conocen. Un diminutivo que, paradójicamente, empieza a quedársele pequeño. Porque detrás de esa niña de mirada azul y melena rubia hay una adolescente que comienza a construir su propia identidad. Y la moda parece ser uno de sus territorios favoritos.

MiniCari disfruta de la ropa, de las compras y de experimentar con su imagen. Sus amigas y ella se prestan prendas, descubren tesoros en Vinted y siguen las tendencias de una manera muy distinta a como lo hicieron sus madres y abuelas. También siente curiosidad por el mundo de la belleza y ha descubierto el skincare, con especial entusiasmo por la cosmética coreana y firmas como Charlotte Tilbury. Pero hay una persona que parece disfrutar todavía más de esta faceta de MiniCari: su abuela.

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«MiniCari es mi nueva mejor amiga», asegura Cari Lapique entre risas.

Y no es una frase cualquiera. La empresaria cuenta que procura dedicarle buena parte de su tiempo: la recoge del colegio, la acompaña con los deberes y comparte con ella tardes de compras, películas y planes. Hasta hay una pequeña rivalidad cuando Cari decide salir a cenar con amigas.

La relación entre ambas tiene algo extraordinariamente contemporáneo. No son sólo abuela y nieta. Son cómplices. Viajar, comprar y la moda están entre sus grandes aficiones compartidas. Y cuando entran en una tienda, Cari reconoce que puede perder de vista a su nieta porque MiniCari quiere probárselo absolutamente todo. Especialmente cuando visitan la boutique de Inés Domecq, amiga de la familia y diseñadora de la firma cuyas prendas protagonizan este posado.

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Pero, MiniCari no vive únicamente de vestidos y tendencias. Como cualquier adolescente, tiene sus propios códigos, sus amigas y su universo. Su serie favorita es The Vampire Diaries, va por la cuarta temporada y reconoce que le encanta, entre otras cosas, uno de sus protagonistas. También conoce perfectamente el nuevo lenguaje de su generación como, por ejemplo, bro… palabras que a su abuela todavía le cuesta descifrar. Ese contraste entre generaciones es, precisamente, uno de los grandes encantos de su relación.

Sin embargo, detrás de las risas existe una historia mucho más profunda. MiniCari perdió a su madre, Caritina Goyanes, de manera repentina en agosto de 2024, cuando apenas tenía diez años. Una pérdida que llegó además en un momento especialmente doloroso para toda la familia y que obligó a los más pequeños a crecer demasiado deprisa. Hoy, su abuela Cari se ha convertido en uno de sus grandes refugios. Y MiniCari, a su vez, representa para ella una de las razones para seguir mirando hacia delante.