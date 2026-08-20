Así censura el PSOE a sus cargos críticos por el abandono a Ceuta: «Aquí hay unas normas y se actuará en consecuencia»

Un concejal del PSOE, que criticó la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante la grave situación que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta, admite a OKDIARIO que borró un comentario crítico, aunque «en absoluto insultante ni vejatorio». Confiesa que retiró su publicación por miedo a «una expulsión del partido» u otras posibles «represalias orgánicas».

El concejal crítico «silenciado» por un compañero muestra a este periódico una serie de whatsapps en los que su interlocutor, miembro de la Ejecutiva local, le recuerda a través de un mensaje que «el PSOE tiene unas normas y Estatutos que no hace falta que te relate…», y le exige la retirada de sus comentarios en las redes sociales.

La retahíla de mensajes lanzados por ese miembro de la Comisión Ejecutiva Autonómica concluye diciéndole al concejal «lenguaraz» que «basta con llevar ante la Ejecutiva» sus palabras «para que se actúe en consecuencia».

En realidad, este cuadro provincial señala, sin mencionarlo expresamente, una posible expulsión, una sanción que, desde que Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE, se vincula a los «intereses electorales» del partido, porque, según se establece en los Estatutos, invocados por el «comisario político», el militante tiene el «derecho a realizar manifestaciones públicas, juicios de valor y expresión de opiniones, de forma libre, leal y responsable dentro de los límites del respeto a la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y acuerdos democráticamente adoptados por los órganos del Partido en el marco de sus competencias estatutarias, sin causar perjuicio o ir en contra de los intereses electorales del PSOE».

El concejal que retiró finalmente su comentario crítico, expresando su «impotencia» ante la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta, aspira a volver a presentarse en las listas socialistas para las elecciones municipales y autonómicas de 2027, según ha admitido a este periódico.