A qué hora abre el Metro de Madrid: horarios de lunes a domingo

El Metro de Madrid es uno de los transportes públicos más utilizados por los ciudadanos en su día a día, ya que tiene una red de trenes que abarca la mayor parte de la ciudad y sus alrededores, este sistema de transporte es esencial para la movilidad urbana.

Eso sí, debemos conocer los horarios en los que el metro funciona, debido a que esto es un aspecto fundamental a la hora de poder hacer viajes por la ciudad o cuando haya que cogerlo por la noche, porque a la 01:30 horas de la madrugada los trenes dejan de circular.

¿A qué hora abre el metro?

El Metro de Madrid opera todos los días de la semana, incluyendo festivos, aunque su horario puede llegar a variar de vez en cuando. Pero el itinerario de este transporte se mantiene igual, abriendo a las 06:00 y cerrando sus puertas a las 01:30 horas.

Aunque, los días que son vísperas de festivos y los propios festivos, el metro extiende su horario media hora más, cerrando a las 02:00 horas. Esta agenda extendida es especialmente útil para aquellos están hasta altas horas de la noche. La ampliación del horario en estos días específicos asegura que los usuarios tengan una opción de transporte confiable y segura incluso durante la madrugada.

¿El metro funciona las 24 horas?

La respuesta a esta pregunta es no, debido a que, si bien el metro funciona gran parte del día, no llega a estar las 24 horas a pleno rendimiento. El principal motivo de esto es que, si el Metro de Madrid funcionase las 24 horas, los técnicos no podrían realizar el mantenimiento requerido a los convoys.

En concreto, el Gobierno de Madrid ha indicado que se realiza la conservación de «2.400 coches, 1.282 máquinas de venta, 2.300 teleindicadores, 1.700 escaleras mecánicas y 558 ascensores», señalan desde la web del Metro de Madrid. Además de la limpieza de trenes, estaciones y la infraestructura de vía.

¿A qué hora sale el último tren?

Aunque el metro cierre como muy tarde a las 02:00 horas, el último tren disponible sale a la 01:30, concretamente entre la 01:33 desde cada extremo. Dicho de otra manera, el último tren del día pasa entre las 01:33 y las 02:00, depende de cada estación.

Horario del metro en festivos

Como hemos mencionado previamente, el Metro de Madrid extiende su horario 30 minutos más los días previos a los días festivo y los propios festivos, esto debido a la gran cantidad de personas que se mueve por el transporte público los días de fiesta.

Los días festivos que hay en la Comunidad de Madrid para lo que queda 2024 y 2025 son:

2024

12 de octubre (Fiesta Nacional de España).

1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

6 de diciembre (Día de la Constitución Española).

25 de diciembre (Natividad del Señor).

2025

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Epifanía del Señor.

17 de abril, Jueves Santo.

18 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo, Fiesta del Trabajador.

2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid.

25 de julio, Santiago Apóstol.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

🔉🚇 La @ComunidadMadrid refuerza hasta un 56% el servicio en la red de Metro por el Día de la Fiesta Nacional e Hispanidad 2024. ℹ️ Toda la info: https://t.co/WuYvSBmGwT#Hispanidad2024 pic.twitter.com/qDCqS5ufPR — Metro de Madrid (@metro_madrid) October 10, 2024

A qué hora cierra el metro del aeropuerto

La estación de metro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Línea 8) no es distinta a otras estaciones, ya que mantiene el mismo horario que las demás líneas, cerrando a las 02:00 horas.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene actualmente cuatro terminales. Desde cualquiera de ellas se puede acceder cómodamente a Metro de Madrid mediante las dos estaciones ubicadas en el mismo aeropuerto, la estación Aeropuerto T1-T2-T3 y la estación Aeropuerto T4.

¿Cuáles son las horas pico del metro?

Existen dos horas puntas en el Metro de Madrid, siendo la primera la matinal, de 07:30 a 09:30 de la mañana, en ese lapso de tiempo, la llegada de los trenes ocurre cada 3 minutos, 9 minutos como máximo. A partir de las 10:00, el tiempo mínimo de espera es de 7 minutos durante todo el día. Y entre la medianoche y el cierre del servicio, los trenes pasan cada 15 minutos, sin importar el día de la semana (esto último también ocurre en otras líneas).

La segunda hora pico ocurre entre las 14:00 y las 16:00 horas, durante este periodo, existe un refuerzo de un 11% más de trenes disponibles para los pasajeros. Posteriormente, desde las 18:00 a las 20:00 horas, el refuerzo será de hasta un 9%, a excepción de los viernes, cuando el refuerzo será algo superior (hasta un 11%).